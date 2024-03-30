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Идеальный дебют Тудора. Лацио — Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

"Старая синьора" в игровой яме

Идеальный дебют Тудора. Лацио — Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC

UA-Футбол
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Дебют Игора Тудора на посту тренера "Лацио" удался. Римляне на протяжении всего матча выглядели острее и напористее "Ювентуса", заслужено дожав гостей в добавленное время.

Победа подняла "Орлов" на 7-е место в таблице. Тем временем "Старая синьора" не выиграла в 4-м матче кряду, и это шанс для "Милана" закрепиться на 2-м месте.

30-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус" - 1:0

Гол: Марушич, 90+3

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