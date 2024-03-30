Идеальный дебют Тудора. Лацио — Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча

Дебют Игора Тудора на посту тренера "Лацио" удался. Римляне на протяжении всего матча выглядели острее и напористее "Ювентуса", заслужено дожав гостей в добавленное время.

Победа подняла "Орлов" на 7-е место в таблице. Тем временем "Старая синьора" не выиграла в 4-м матче кряду, и это шанс для "Милана" закрепиться на 2-м месте.

30-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус" - 1:0

Гол: Марушич, 90+3