Идеальный дебют Тудора. Лацио — Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча
"Старая синьора" в игровой яме
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC
Дебют Игора Тудора на посту тренера "Лацио" удался. Римляне на протяжении всего матча выглядели острее и напористее "Ювентуса", заслужено дожав гостей в добавленное время.
Победа подняла "Орлов" на 7-е место в таблице. Тем временем "Старая синьора" не выиграла в 4-м матче кряду, и это шанс для "Милана" закрепиться на 2-м месте.
30-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Ювентус" - 1:0
Гол: Марушич, 90+3
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Оболонь - Шахтер 0:3. Швед напомнил о своем таланте
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Матч Польша – Украина состоится в Варшаве
- Чистовик Трубина. Бенфика - Шавиш 1:0. Обзор матча и видео гола
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн