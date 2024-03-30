В пользу Байера. Бавария - Боруссия Д 0:2. Видео голов и обзор матча
Первый гол на 10-й минуте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 30 марта, состоялся матч 27-го тура Бундеслиги. Мюнхенская "Бавария" сыграла против "Боруссии Д".
Сразу на 10-й минуте подопечные Эдина Терзича вырываются в перед 0:1, а уже во втором тайме на 83-й минуте "Боруссия Д" закрепляет свою победу над "Баварией" - 0:2. Что это означает для таблицы? Да, "Байер" на 95% чемпион.
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"Бавария" - "Боруссия Д" - 0:2
Голы: Адееми (10'), Рюерсон (83')
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