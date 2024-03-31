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Возрождение Довбика. Жирона — Бетис 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Яркая победа каталонцев

Возрождение Довбика. Жирона — Бетис 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
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"Жирона" дома с большим трудом одолела "Бетис" в матче, который проходил под проливным дождем.

Артем Довбик оформил дубль — это его первые голы в Ла Лиге с середины января. Но главный герой все же не украинец, а Кристиан Стуани — 38-летний ветеран вышел на последние минуты и затолкал победный гол, когда в это уже никто не верил.

30-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Бетис" - 3:2

Голы: Довбик, 36 (с пенальти), 65, Стуани, 90+1 — Виллиан Жозе, 45+4, 76

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Бетис (Севилья) Ла Лига Артем Довбик Жирона
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