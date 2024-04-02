Коваленко не вышел. Интер — Эмполи 2:0. Видео голов и обзор матча
"Нерадзурри" мчатся к Скудетто
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani
Лидер Серии А "Интер" добыл дежурную победу — теперь над "Эмполи" из зоны вылета. Гости как могли сопротивлялись, даже создавали моменты, но не хватило класса.
Наш Виктор Коваленко всю игру провел на лавке запасных "Эмполи", и это не удивило. У украинца только 4 выхода в старте в текущем чемпионате.
30-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"
"Интер" - "Эмполи" - 2:0
Голы: Димарко, 5, Санчес, 81
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