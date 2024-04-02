Коваленко не вышел. Интер — Эмполи 2:0. Видео голов и обзор матча

Лидер Серии А "Интер" добыл дежурную победу — теперь над "Эмполи" из зоны вылета. Гости как могли сопротивлялись, даже создавали моменты, но не хватило класса.

Наш Виктор Коваленко всю игру провел на лавке запасных "Эмполи", и это не удивило. У украинца только 4 выхода в старте в текущем чемпионате.

30-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Интер" - "Эмполи" - 2:0

Голы: Димарко, 5, Санчес, 81