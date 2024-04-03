Аллегри выполняет ультиматум. Ювентус — Лацио 2:0. Видео голов и обзор матча

"Ювентус" взял реванш у "Лацио" за поражение в чемпионате. В рамках Кубка Италии "Старая синьора" забила дважды за четверть часа, обезопасив свои ворота.

Впереди у команд ответный матч в Риме, но в любом случае первая победа с 25 февраля должна приободрить "Юве", а то СМИ уже писали об ультиматуме для Макса Аллегри — в случае поражения сегодня его могли уволить.

1/2 финала Кубка Италии, первый матч. Турин. "Ювентус Стэдиум"

"Ювентус" - "Лацио" - 2:0

Голы: Кьеза, 50, Влахович, 64