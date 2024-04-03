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Аллегри выполняет ультиматум. Ювентус — Лацио 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

"Старая синьора" приблизилась к финалу Копа Италия

Аллегри выполняет ультиматум. Ювентус — Лацио 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC

UA-Футбол
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"Ювентус" взял реванш у "Лацио" за поражение в чемпионате. В рамках Кубка Италии "Старая синьора" забила дважды за четверть часа, обезопасив свои ворота.

Впереди у команд ответный матч в Риме, но в любом случае первая победа с 25 февраля должна приободрить "Юве", а то СМИ уже писали об ультиматуме для Макса Аллегри — в случае поражения сегодня его могли уволить.

1/2 финала Кубка Италии, первый матч. Турин. "Ювентус Стэдиум"

"Ювентус" - "Лацио" - 2:0

Голы: Кьеза, 50, Влахович, 64

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