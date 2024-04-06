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Дерби в пользу Волков. Рома — Лацио 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Римское дерби не порадовало результативностью

Дерби в пользу Волков. Рома — Лацио 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ciro De Luca/NurPhoto

UA-Футбол
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"Рома" минимально одолела "Лацио" в дерби Вечного города, и это важный результат для клуба. В предыдущих четырех дерби "Волки" даже голов не забивали.

Сегодняшний матч не был эффектным, но все же "Рома" создала достаточно моментов для 2-3 голов, а сама позволила сопернику лишь раз пробить в створ ворот. Все по делу.

31-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лацио" - 1:0

Гол: Манчини, 42

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Лацио (Рим) Рома
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