Шмели ужалили самих себя. Атлетико — Боруссия Д 2:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" дома победил "Боруссию", забив два гола после обрезок самих "Шмелей" на собственной половине поля.

Мог ли быть разгром? Да, "Матрасники" целых 9 раз били в створ ворот. С другой стороны, Юлиан Брандт однажды попал в каркас, так что могла быть и ничья. Пожалуй, результат справедлив, и в Дортмунде через неделю будет весело.

1/4 финала ЛЧ. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Боруссия Дортмунд" - 2:1

Голы: де Пауль, 4, Самуэл Лино, 32 — Алле, 81