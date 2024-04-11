Шмели ужалили самих себя. Атлетико — Боруссия Д 2:1. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" воспользовались ошибками
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: M. Gracia Jimenez/DAX Images/NurPhoto
"Атлетико" дома победил "Боруссию", забив два гола после обрезок самих "Шмелей" на собственной половине поля.
Мог ли быть разгром? Да, "Матрасники" целых 9 раз били в створ ворот. С другой стороны, Юлиан Брандт однажды попал в каркас, так что могла быть и ничья. Пожалуй, результат справедлив, и в Дортмунде через неделю будет весело.
1/4 финала ЛЧ. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Боруссия Дортмунд" - 2:1
Голы: де Пауль, 4, Самуэл Лино, 32 — Алле, 81
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