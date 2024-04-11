  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Шмели ужалили самих себя. Атлетико — Боруссия Д 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Шмели ужалили самих себя. Атлетико — Боруссия Д 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

"Матрасники" воспользовались ошибками

Шмели ужалили самих себя. Атлетико — Боруссия Д 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: M. Gracia Jimenez/DAX Images/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" дома победил "Боруссию", забив два гола после обрезок самих "Шмелей" на собственной половине поля.

Мог ли быть разгром? Да, "Матрасники" целых 9 раз били в створ ворот. С другой стороны, Юлиан Брандт однажды попал в каркас, так что могла быть и ничья. Пожалуй, результат справедлив, и в Дортмунде через неделю будет весело.

1/4 финала ЛЧ. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Боруссия Дортмунд" - 2:1

Голы: де Пауль, 4, Самуэл Лино, 32 — Алле, 81

По теме
yellow-arrow
Банкроты победили денежного мешка. ПСЖ — Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Зинченко сыграл, но в центре внимания – Кейн. Арсенал - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Удинезе - Интер: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости