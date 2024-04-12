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По-прежнему непобежденные. Байер — Вест Хэм 2:0. Видео голов и обзор матча

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Феноменальный сезон "Фармацевтов" продолжается

По-прежнему непобежденные. Байер — Вест Хэм 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Federico Gambarini/picture alliance

UA-Футбол
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"Байер" сделал уверенный шаг к полуфиналу Лиги Европы. В этот раз результат "Фармацевты" добыли на последних минутах матча.

Команда Хаби Алонсо — единственная в топ-лигах, которая не проиграла в этом сезоне ни одного матча. Феноменальное достижение, и Бундеслига у них уже в кармане. На очереди ЛЕ?

1/4 финала Лиги Европы. Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" - "Вест Хэм" - 2:0

Голы: Хоффман, 83, Бонифейс, 90+1

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