По-прежнему непобежденные. Байер — Вест Хэм 2:0. Видео голов и обзор матча
Феноменальный сезон "Фармацевтов" продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Federico Gambarini/picture alliance
"Байер" сделал уверенный шаг к полуфиналу Лиги Европы. В этот раз результат "Фармацевты" добыли на последних минутах матча.
Команда Хаби Алонсо — единственная в топ-лигах, которая не проиграла в этом сезоне ни одного матча. Феноменальное достижение, и Бундеслига у них уже в кармане. На очереди ЛЕ?
1/4 финала Лиги Европы. Леверкузен. "Бай-Арена"
"Байер" - "Вест Хэм" - 2:0
Голы: Хоффман, 83, Бонифейс, 90+1
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