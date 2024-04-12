По-прежнему непобежденные. Байер — Вест Хэм 2:0. Видео голов и обзор матча

"Байер" сделал уверенный шаг к полуфиналу Лиги Европы. В этот раз результат "Фармацевты" добыли на последних минутах матча.

Команда Хаби Алонсо — единственная в топ-лигах, которая не проиграла в этом сезоне ни одного матча. Феноменальное достижение, и Бундеслига у них уже в кармане. На очереди ЛЕ?

1/4 финала Лиги Европы. Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" - "Вест Хэм" - 2:0

Голы: Хоффман, 83, Бонифейс, 90+1