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Фестиваль плохой реализации. Мальорка — Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

"Сливочные" укрепили лидерство

Фестиваль плохой реализации. Мальорка — Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

UA-Футбол
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"Реал" выпустил неосновной состав на "Мальорку", явно готовясь к выезду на "Этихад" в ЛЧ, но даже так победил финалиста Кубка короля.

Победный мяч на счету Чуамени, но "Сливочные" создали гораздо больше шансов — и все запороли. Впрочем, как и "Мальорка", которой Лунин подарил момент на последней секунде игры.

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"Мальорка" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Чуамени, 48

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