Фестиваль плохой реализации. Мальорка — Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча

"Реал" выпустил неосновной состав на "Мальорку", явно готовясь к выезду на "Этихад" в ЛЧ, но даже так победил финалиста Кубка короля.

Победный мяч на счету Чуамени, но "Сливочные" создали гораздо больше шансов — и все запороли. Впрочем, как и "Мальорка", которой Лунин подарил момент на последней секунде игры.

31-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Чуамени, 48