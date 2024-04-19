Не помешал даже час вдесятером. Рома — Милан 2:1. Видео голов и обзор матча
"Волки" в полуфинале ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli/DeFodi Images
"Рома" повторно переиграла "Милан" в четвертьфинале Лиги Европы. На сей раз "Волков" выручили два ранних гола.
"Россонери" пытались играть первым номером, часто били по воротам, но в основном без реальной остроты даже при том, что "Рома" играла вдесятером с 31-й минуты, когда удалили Зеки Челика. Заслуженный вылет.
1/4 финала Лиги Европы, ответный матч. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Милан" - 2:1
Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 — Габбиа, 85
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