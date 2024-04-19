Не помешал даже час вдесятером. Рома — Милан 2:1. Видео голов и обзор матча

"Рома" повторно переиграла "Милан" в четвертьфинале Лиги Европы. На сей раз "Волков" выручили два ранних гола.

"Россонери" пытались играть первым номером, часто били по воротам, но в основном без реальной остроты даже при том, что "Рома" играла вдесятером с 31-й минуты, когда удалили Зеки Челика. Заслуженный вылет.

1/4 финала Лиги Европы, ответный матч. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Милан" - 2:1

Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 — Габбиа, 85