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Динамо (Киев) – Динамо-Брест. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Как бывшая команда Милевского обыграла нынешнюю

Динамо (Киев) – Динамо-Брест. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Киевское "Динамо" на сборах в Турции сыграло спарринг с чемпионом Беларуси "Динамо-Брест", цвета которого защищают украинцы Милевский, Хачериди и Нойок.

Подопечный Алексея Михайличенко без особых проблем одержали победу в матче, забив три безответных сухих гола.

О том, как это было, смотрит в данном видео.

Динамо (Киев) – Динамо-Брест 3:0

Голы: Пиварич (23, 37), Дуэлунд (74)

Видео голов:

Видео всего матча:

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В статье: Динамо (Киев) Динамо (Брест)
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