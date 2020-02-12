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Днепр-1 – Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Днепр-1 – Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Днепр-1" и "Александрия" устроили украинское дерби на турецких сборах. В среду 12 февраля команды Михайленко и Шарана провели спарринг между собой.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Днепр-1 – Александрия 2:1

Голы: Супряга (10), Булеца (56) – Грицук (30)

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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