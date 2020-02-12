Днепр-1 – Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча

"Днепр-1" и "Александрия" устроили украинское дерби на турецких сборах. В среду 12 февраля команды Михайленко и Шарана провели спарринг между собой.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Днепр-1 – Александрия 2:1

Голы: Супряга (10), Булеца (56) – Грицук (30)