Днепр-1 – Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
"Днепр-1" и "Александрия" устроили украинское дерби на турецких сборах. В среду 12 февраля команды Михайленко и Шарана провели спарринг между собой.
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Днепр-1 – Александрия 2:1
Голы: Супряга (10), Булеца (56) – Грицук (30)
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