Днепр-1 в спарринге обыграл Александрию

"Днепр-1" и "Александрия" устроили украинское дерби на турецких сборах. В среду 12 февраля команды Михайленко и Шарана провели спарринг между собой.

Несмотря на проливной дождь, обе команды с самого начала матча включили скорости и заиграли довольно активно. В такой игре днепрянам повезло больше, и Супряга открыл счет уже на 10-й минуте.

"Александрия", в свою очередь, продолжала искать подходы и сравняла счет на 30-й минуте. После навеса с углового не лучшим образом сыграл Папа Гуйе и Грицук вколотил мяч в сетку.

Второй тайм начался активностью "Днепра-1", который включил прессинг м смог снова выйти вперед – Булеца первым подсуетился после рикошета.

Остаток матча прошел в атаках команды Шарана, однако днепряне смогли удержать победный счет.

Также отметим, что для "Александрии" это был последний спарринг на сборах, а "Днепр-1" сыграет еще два контрольных поединка – с "Кайратом" (15 февраля) и "Динамо" Батуми (16 февраля).

Днепр-1 – Александрия 2:1

Голы: Супряга (10), Булеца (56) – Грицук (30)

Днепр-1: Юрчук (Клищук, 46'), Полевой, Логинов, Папа Гуйе, Адамюк, Кравченко, Батагов, Ди Франко, Булеца, Коркишко, Супряга.

Александрия: Панькив (Рудык, 46'), Протасов, Мирошниченко, Устименко, Банада, Стецков, Безбородко (Грицук, 9 "(Тейшейра, 46')), Запорожан, Мельник, Ивахно (Бухал, 56') , Мищенко.