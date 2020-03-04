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Заря - Львов 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Заря - Львов 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Заря" в домашнем матче 21-го тура УПЛ обыграла "Львов".

Победа луганчан выдалась уверенной, хоть и не без приключений (два незабитых пенальти).

О том, как развивались события в поединке, смотрите в нашем видеоотчете.

Заря - ФК Львов 2:0
Голы: Владислав Кабаев 54, Богдан Леднев 89
Нереализованные пенальти: Артём Громов 73, Богдан Леднев 90+3

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов
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