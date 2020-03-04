Заря - Львов 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
"Заря" в домашнем матче 21-го тура УПЛ обыграла "Львов".
Победа луганчан выдалась уверенной, хоть и не без приключений (два незабитых пенальти).
О том, как развивались события в поединке, смотрите в нашем видеоотчете.
Заря - ФК Львов 2:0
Голы: Владислав Кабаев 54, Богдан Леднев 89
Нереализованные пенальти: Артём Громов 73, Богдан Леднев 90+3
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...