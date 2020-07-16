Динамо – Заря 3:1. Видео голов и обзор матча

Центральный матч 31-го тура УПЛ, в котором Динамо принимает Зарю, начался шоком для хозяев.

Киевляне пропустили уже на 2-й минуте после сольного забега Громова и ошибок и пассивности защиты киевлян.

Правда, Динамо усилиями Цыганкова и Сидорчука буквально за две минуты забило два гола из одной зоны и уже к 15-й минуте вышло вперед - 2:1.

Ну а после некоторой паузы Цыганков еще в первом тайме сделал дубль и сделал комфортную разницу.

После перерыва команды имели свои моменты, но все что лягло, лягло в первом тайме. 3:1 - Динамо одной ногой на втором месте.

Динамо – Заря 3:1

Голы:Цыганков (14, 34), Сидорчук (15) - Громов (2)

Обзор матча:

Гол Громова:

Гол Цыганкова:

Гол Сидорчука:

Второй гол Цыганкова: