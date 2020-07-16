Динамо – Заря 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
Центральный матч 31-го тура УПЛ, в котором Динамо принимает Зарю, начался шоком для хозяев.
Киевляне пропустили уже на 2-й минуте после сольного забега Громова и ошибок и пассивности защиты киевлян.
Правда, Динамо усилиями Цыганкова и Сидорчука буквально за две минуты забило два гола из одной зоны и уже к 15-й минуте вышло вперед - 2:1.
Ну а после некоторой паузы Цыганков еще в первом тайме сделал дубль и сделал комфортную разницу.
После перерыва команды имели свои моменты, но все что лягло, лягло в первом тайме. 3:1 - Динамо одной ногой на втором месте.
Голы:Цыганков (14, 34), Сидорчук (15) - Громов (2)
Обзор матча:
Гол Громова:
Гол Цыганкова:
Гол Сидорчука:
Второй гол Цыганкова: