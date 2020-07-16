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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

День Киева. Динамо - Заря 3:1

Премьер-лига
(4 голосов)

Важный шаг "бело-синих" в направлении к Лиге чемпионов

День Киева. Динамо - Заря 3:1
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мы предполагали, что в старте у киевлян в нападении выйдет Русин, а Вербич его заменит на этой позиции после перерыва. Однако тренерский штаб хозяев решил зайти с козырей с первых минут, усадив Назария в запас, а словенцу доверив место в основе. Впрочем, уже на исходе стартового десятка минут Алексею Михайличенко пришлось Вербича менять - лидер "динамовцев" получил травму, поэтому как раз Русин на поле вышел. У "Зари" по составу никаких особых новостей не было: на воротах оказался молодой страж дубля Мацапура, но уже далеко не новость, что три других голкипера луганчан сейчас на больничном.

"Динамо" в пятом подряд матче первым пропускает. На этот раз пропущенного даже не пришлось долго ждать: практически первый выпад луганчан при бездарной игре хозяев в обороне (Шабанов проиграл позицию, Кендзера пошел в неудачный подкат) завершился выходом Громова один на один и его ударом мимо Бущана.

Однако в шоке "динамовские" болельщики пребывали недолго. Лидеры хозяев - Цыганков, Буяльский и Сидорчук - взяли игру под свой контроль и сразу оперативно результат сделали приемлемым. В первых двух голах главную роль второго плана сыграл Буяльский, обыгравшись в стеночку с Цыганковым и Сидорчуком. При третьем голе Виктору для оформления дубля повезло с отскоком прямо на голову.

День Киева. Динамо - Заря 3:1 - изображение 1

У "Зари" два довольно неплохих момента у Юрченко: однажды Владлен из центра штрафной просто обязан был забивать, но пробил в ту зону, откуда Бущан ещё смог спасти; спустя несколько минут хавбек стрелял из полукруга штрафной - после рикошета снаряд ушёл мимо рамки.

Какого-то серьёзного всплеска в игре луганчан после перерыва мы не увидели. Команде Скрипника не откажешь в желании, но не хватало стержня. Лидера, который мог бы тащить сквозь все трудности "Зарю" вперёд.

Главные моменты после перерыва были после ударов со средней и дальней дистанций: Юрченко после стремительного отрыва вместо паса бил в нижний – вратарь, Кабаев под углом пробивал низом - Бурда пяткой вынес из пустых ворот. Позже Лунёв классно приложился под перекладину - Бущан справился.

Но "Динамо" выглядело в атаке опасней: чего только стоит супер-сэйв Абу Ханны из ворот после удара Буяльского метров с пяти. Ну, и как пройти мимо Русина, не использовавшего два убойных шанса (по одному в каждом тайме): до перерыва Назарий с двух метров не замкнул фланговую подачу, а во второй части игры он запорол контратаку при численном большинстве своей команды.

"Заря" по возможности пыталась идти вперёд до финального свистка, однако в камбэк вряд ли верили и болельщики обеих команд, и футболисты луганчан. Выход Белоцерковца был словно белым флагом от Виктора Скрипника.

Сегодня всё оказалось в пользу "Динамо": соперник не оказался ментально готов к борьбе за Лигу чемпионов, травмы сразу трёх вратарей оставили луганчан лишь с молодым Мацапурой в рамке, а тут ещё и "Десна" в параллельной встрече упустила шанс продолжить борьбу за второе место. У "динамовцев" впереди игра с "Колосом", нынешней весной раздающего очки всем подряд. Поэтому "бело-синий" клуб с большой долей вероятности вновь станет вице-чемпионом страны.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Семен Шлончак (Черкассы)
Динамо - Заря 3:1
Голы: Виктор Цыганков 14, Сергей Сидорчук 15, Виктор Цыганков 34 - Артём Громов 2
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук (Мохаммед Кадири 76), Беньямин Вербич (Назарий Русин 10), Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 46), Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Никита Бурда (Денис Попов 69), Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Томаш Кендзёра
Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек (Максим Лунёв 72), Владислав Кочергин (Дмитрий Иванисеня 72), Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Александр Тымчик (Никита Каменюка 89), Владислав Кабаев (Владимир Белоцерковец 89), Артём Громов, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко (Джоель Абу Ханна 51)
Предупреждения: Сергей Сидорчук 41, Карлос Де Пена 58 - Евгений Чеберко 11, Виталий Вернидуб 20, Владлен Юрченко 60, Максим Лунёв 87, Джоель Абу Ханна 90+4

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (149)
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max_lugansk (Луганск)
16.07.2020 в 21:52
Оценки за игру: Монзуль - 5 (не ожидал, все-таки тётке зачет:))Динамо - 5 (собрались, или их собрали:)) Заря - 4 (все-таки лавка запасных оказалась табуреткой... все это понимали, но хотелось.......) Удачи Украинским клубам!!!! Ну и Заре - бронзу!!!! (или серебро) Динамо сейчас зачет - сезон неуд !!!!
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+1
0
маклауд (Украина)
16.07.2020 в 21:51
Заслуженная победа на классе, динамофобы обсираются от ненависти. Все как всегда.
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0
0
v.grischuk (Винница)
16.07.2020 в 21:49
Нечего жалеть Зарю, они в важном матче чисто влетают морально побитому Динамо, которое далеко не блещет последнее Время!!! Чего Заре делать в ЛЧ? Вылететь с первого спаринга?! Динамо тоже пугает своей игрой, которое борется за второе место с Зарей и Десной....... Но пока реально они сильнее! Я болел за Динамо, хотя не их фанат!
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:49
Аби ця гра в нормальних докарантинних умовах могло би прийти тисяч 30, а може й більше
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+1
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
16.07.2020 в 21:49
Как говорил тут недавно один замечательный человек из Винницы, игру не смотрел, но осуждаю.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
16.07.2020 в 21:49
Похоже здесь много кто так делает
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0
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
16.07.2020 в 21:50
0
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
16.07.2020 в 21:51
Да кстати, с победой Вас уважаемый господин Алекс! )
0
0
Матч Футболович
16.07.2020 в 21:42
нет глубины состава у Зари, весь сезон ковыляют на 12-13 игроках. В воротах студент - третий матч в жизни в вышке (он какой по счёту вратарь - третий-четвертый?), на замену вообще дебютант выходит - это в важнейшем стыке... но это проблемы Зари - докупайте обойму, если цель ЛЧ. Плюс судейки пощипали по сезону хорошенько, очков 5-7 отняли легко, прямым конкурентам минимум 4-6 подарили, вот и не хватило. Но ещё есть один матч...
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+1
-4
megrivan (Курячі Лози)
16.07.2020 в 21:39
Но Зарю жалко. Если займет 4-е место и не пройдет квалификацию в ЛЕ, то московский владелец прекратит финансирование. Потеряем еще одну команду...
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.07.2020 в 21:42
Геллер же вроде не москвич
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:44
Поплутав з Чеботарьовим
+1
0
megrivan (Курячі Лози)
16.07.2020 в 21:44
Московский буржуин. У него проблемы с бизнесом, пришло время экономии.
+1
0
Володимирович (Кременчуг)
16.07.2020 в 21:51
Не розумію цих проблем...у Зорі порядний склад, продайте 3-5 футболістів на 2,3 мільйони і грайте собі далі!!! Чому клуб має зникати???
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.07.2020 в 21:39
Все закономерно на данный момент: ШД - группа ЛЧ, ДК - квалифайн ЛЧ или группа ЛЕ, Заря - группа ЛЕ, Десна 3-я кв. ЛЕ, а во второй кв. ЛЕ или Алексы или СК-1
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:45
Не факт ще що Зоря займе 3 місце, Десна виграє в основному в гостях.
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+1
-1
v.grischuk (Винница)
16.07.2020 в 21:38
Вербич, Буяльский, Цыганков, Де Пена, это футболисты которые могут бороться и решать, остальные пока слабо....... Хочеться уже крепкого коллектива и борьбы в еврокубках! В Михайличенко поверьте и дайте время!!! После будет от него толк, увидите! Надо усиливать я и наигрывать! Удачи ДК в ЛЧ!!!
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+3
-4
Salming (Полтава)
16.07.2020 в 21:53
До "толка" некоторые могут просто недожить
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0
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
16.07.2020 в 21:37
Ну впринципе, победа заслуженная, конечно жаль Зорьку, но сами виноваты, обыгрывали-бы и в ЛЧ, а так, проиграли путёвку. Хотя Динамо с такой игрой там делать нечего, даже если и чудом пройдут в группу, то отхватают по 5:0 и до свидания
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+2
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:46
Аби не 0-7, як у Мюнхені.
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+2
0
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Ігор Холост (Львов)
16.07.2020 в 21:35
Ой, чую Зоря вхопе 4 місце...
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0
-4
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Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 21:38
всё может быть - ЕСЛИ выйдут и будут играть НА ничью---ОНИ ЧАСТО проигрывают в ответстыенных матчах за 3 место() АЛЕКСУ например
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+1
-2
adidas77 (Cумы)
16.07.2020 в 21:33
Сегодня игра очень понравилась! Спасибо двум командам, такой футбол нам нужен! Родной клуб с победой!!! Правый фланг защиты сегодня очень слабо сыграл, много провалов было.Игра Русина это отдельная тема, сегодня мы играли после замены Вербича вдесятером!Циганков и Буяльский сегодня просто монстры! И Бущану конечно отдельное спасибо! Но решающая игра впереди в воскресенье!
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+5
-2
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MES QUE UN CLUB
16.07.2020 в 21:37
А кроты говорят , что играли плохо. Не пойму, как они это могут знать, если они слепые? Неужели нюх такой сильный? ))
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+5
-2
Хулио Тебенадо (Барселона)
16.07.2020 в 21:46
Та харэ тут про кротов. Пошли брат на Барсу глянем.
+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:47
А що дивитися на невдах?)
+1
0
adidas77 (Cумы)
16.07.2020 в 21:47
А когда кроты говорили по другому?
+1
0
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DynamoKiyv (Київ)
16.07.2020 в 21:49
MES QUE UN CLUB - кроты, это "отдельная тема"
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MES QUE UN CLUB
16.07.2020 в 21:52
Хулио Тебенадо (Барселона) Пойдём брат...... я уже пришёл и готов
0
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alex.belogubko (одесса)
16.07.2020 в 21:30
Зарю подвёл Мацапура нет опыта --боритесь за бронзу Колос вам не помощник это не ШД
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+1
-7
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Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 21:33
Он как раз и не причем- ПОДВЕЛА маленькая скамейка запасных был и силас неплох да и филя мог и может-- ОДНАКО скрипник решил так--значит Он прав--- УСИЛИТЬ НЕ КЕМ- замены скорее всего несут больше успакивающий характер чем уисливающий-
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+2
-2
megrivan (Курячі Лози)
16.07.2020 в 21:48
Как это ненем усилить? А сбоорник Иванисеня? Его сам Шевченко зауважал!
0
0
yunguvnor (м. Чернігів)
16.07.2020 в 21:26
Ужас. Фанати Динамо - це просто ганьбище. Кроти так не поводяться, як мусора. Обіграли Зорю і пітушаться, наче дві ЛЧ поспіль взяли. "Викусі накася, хейтер Дінамо! Єслі ми нє обосрьомся, ето сдєлают солдати НАТО (закреслено) Заря!". Це ж саме так і виглядає, ну.
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+6
-13
Alex.696 (Немирів)
16.07.2020 в 21:27
В тебе що, не всі вдома?
Ответить
+7
-5
yunguvnor (м. Чернігів)
16.07.2020 в 21:29
А ти шо, грабіжник?
+3
-7
Alex.696 (Немирів)
16.07.2020 в 21:34
Та ні, просто твої дописи схожі на набір слів душевнохворої людини.
+2
-2
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Динамо-машина (Киев)
16.07.2020 в 21:29
Дружок, не гавкай, ты смешон)))
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+5
-7
megrivan (Курячі Лози)
16.07.2020 в 21:31
Жаль, конечно, что не увидит Чернигов побед Десны над европейскими грандами - Реалом, Баварией, Манчестером... Ничего, собъете оскомину на Ингульце, Агробизнесе, Минае и Бакланах.
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+5
-2
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MES QUE UN CLUB
16.07.2020 в 21:32
megrivan (Курячі Лози)
+4
-1
adidas77 (Cумы)
16.07.2020 в 21:31
yunguvnor (м. Чернігів) Напился,веди себя спокойно! Что за словесный понос? Проигрывать тоже нужно уметь!
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+3
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
16.07.2020 в 21:44
бомжеглоры подписываются чужими городами )))
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+2
-1
vlotko (Броди)
16.07.2020 в 21:46
Для юнгувнора. Сам то зрозумів що написав?
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
16.07.2020 в 21:24
ПЛЮС... жадані три бали МІНУС А може не треба "гарний пацанів" у керма лишати? Краще дійсно ГАРНОГО тренера знайти Тоді не тільки парочками обігруватися будуть і за рахунок класу окремих гравців вигравати. Багатоходовочки почнуться... супернику не так буде просто гасити атаки Динамо
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+4
-4
v.grischuk (Винница)
16.07.2020 в 21:30
Михайличенко - ГАРНИЙ!!! Симпатичный)))))
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0
-4
Володимирович (Кременчуг)
16.07.2020 в 21:39
Ярого уболівальника ДК замінусували....за що??? За правду!!! Ось така в нас правда!!!
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+1
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Siren05 (Мариуполь)
16.07.2020 в 21:24
Как для ЧУ - отличный матч. Открытый футбол, много голевых моментов, ударов по воротам. Сейчас турнирная таблица выглядит, по моему мнению закономерно. Пусть эти команды и играют в Еврокубках. Заслужили!
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+6
0
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MES QUE UN CLUB
16.07.2020 в 21:20
Динамо и всех болельщиков команды с победой !!! Игра живенькая получилась. PS. Хотел почитать комментарии и перехотелось. Слили, подкупили, подсудили , не того ждали и так далее . Какие же вы нудные
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+10
-4
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Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 21:25
много не пей а то будет. НИКТО НЕ КУПИЛ - дк заняла то что должна была занимать на данный момент
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+3
-5
Володимирович (Кременчуг)
16.07.2020 в 21:30
Вибач, але: по-перше , всім, завжди , хочеться сенсації!!! З першим місцем все ясно, тому всі перемкнулися на боротьбу за друге. По-друге не всі в Країні уболівальники ДК. По-втретє деякі ігри ДК (і ЗЛ) змушують говорити про заговори і суддівство!!! Третє ні як не торкається саме сьогоднішньої гри...все по грі!!!
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+2
-4
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Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 21:35
ЕЩЁ РАЗ повторюсь ДК должно быть вторым-не потому чтоя более за ДК -просто с таким бюджетом и классом игроков не имеют права пропускать и ЗАРЮ и теи паче десну---
+2
-3
adidas77 (Cумы)
16.07.2020 в 21:38
Володимирович (Кременчуг) Какие конкретно игры с участием ДК, это были судейские заговоры?И второй вопрос, в играх других команд с судейством всё у нас было ок? И третий вопрос, не подскажите в скольких матчах судьи ошибались не в пользу ДК? Такие матчи тоже не помните?
+4
0
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DynamoKiyv (Київ)
16.07.2020 в 21:52
adidas77, не обращай внимание на это недоразумение Hugo64
0
0
Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 21:19
Киевляне доказали всем периферийным селюкам , ибо нех пи-деть. С победой киевлян и всех украинцев болеющих за Динамо.
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+11
-9
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MES QUE UN CLUB
16.07.2020 в 21:21
Наконец то хороший комментарий, спасибо, взаимно.
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+6
-6
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Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 21:23
А ЧТО то доказали?ну обыграли ЗАРЮ аж-еслиб Ш тогда б говорили о потенциале всей команды а так-- СИЛЬНЕЕ по игрокам ЗАРЮ ?-ДАААААА. и не толко по классу но и по колличеству.может случится чудо и ДК в ЛЧ заиграет по другому и пройдет в групппу--ВОТ ЭТО доказали !
Ответить
+4
-10
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 21:26
Не горить а палає з вихлопної)))
+4
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
16.07.2020 в 21:28
Hugo64 (PARIS) Уважаемый, Вы пишите с парижским акцентом. Как говорят американцы «них** не понятно мысли» .... извините.
+4
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 21:29
я смотрю просто ФУТБОЛ и если честно хочу чтобы все команды играли в групповых турнирах- НО ЭТО НЕРЕАЛЬНО-а болеею за АГРОБИЗНЕС ОНИ вчера там тарарам устроили с судьёй
+2
-5
yunguvnor (м. Чернігів)
16.07.2020 в 21:31
Ти, малорос, ти українською не розмовляєш навіть, шо ти про селюків тут втираєш? Сам на позбавлення громадянства тягнеш за кієвлян у своїй мові, а ше шось про українців розказуєш. Ладен сказати, шо ти сам понаєхавший, причому з однаковою вірогідністю або з умовного Крижополя, або з Владімірской області.
Ответить
+1
-7
Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 21:35
Ось ти селюк брудний і зал упився!)) Видави на морді у себе чирякі і йди у дупу.
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
16.07.2020 в 21:19
Грустно теперь это все. Теперь Динамо на 99 % в ЛЧ. Шансы очень малы, что проиграют Колосу. Теперь Михейличенко останется тренером, слив в квалификае ЛЧ. Все очень прогнозируемо..и никакой футбольной романтики...чтобы Заря или Десна попробовали свои силы в ЛЧ.
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+3
-10
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MES QUE UN CLUB
16.07.2020 в 21:25
Поплачь Димка, полегчает. Пусть Деснна ещё потренируется, чтобы в состоянии была занять место повыше и попасть в ЛЧ, а пока вам и Александрия за Ливерпуль будет . Будь здоров, не кашляй. ))
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+4
-4
Dimka26 (Чернигов)
16.07.2020 в 21:39
у тебя какая-то слепая фанатичная любовь к клубам, которые деградируют. Динамо на данный момент - это команда без тактики и игры. Матчи тащат индивидуальные сильные игроки. Но тебя это устраивает... Тебе как болельщику не хочется, чтобы поменялся тренер, чтобы команда нашла своего тренера и свою игру. Тебе главное какое-то 2 место... Которое ничерта не дает для клуба с такими амбициями и бюджетом. Да я смотрю тебя и Барселона такая раваленная устраивает. Скажи мне, в чем кайф?....................... Для Десны - 4 место - это уже исторический момент. Так что мне расстраиваться и нечего будет.. И я бы не был таким язвительным. Ведь если Александрия - Ливерпуль, то Ворксла для Динамо была как Атлетико Мадрид.
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:37
Піди дімка попроси щоб зробили нормальні трибуни на Гагаріна.
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.07.2020 в 21:39
Атрошенку пофиг на трибуны и стадион. Фонтанчики рулят.
+1
-1
adidas77 (Cумы)
16.07.2020 в 21:41
Dimka26 (Чернигов) А почему вы считаете, что группа ЛЕ это не уровень Зари или Десны? Вот прямо завтра вам ЛЧ подавай? Может для начала начните поступательно в Европе о себе заявлять. По моему, группа ЛЕ не самый плохой вариант для старта, не правда ли?
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+1
-1
Comment06 (Украина)
16.07.2020 в 21:19
Не такого матча ждали болельщики. Комедия ошибок, тотальный технический брак, защита- проходной двор у обеих команд! Киевляне допустили их чуть меньше, более опытный Бущан отстоял чуть лучше молодого и сырого Мацапуры- потому и выиграли. Какая Лига Чемпионов! Если чудом удастся пройти третью квалификацию с учетом уже известных вероятных соперников, то в плей офф с треском провалятся! Что Динамо, что Заря! Из почти трех десятков участников матча один Цыганков соответствует еврокубковому уровню! Похоже, снова Шахтеру отдуваться за всю УПЛ!
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+3
-8
megrivan (Курячі Лози)
16.07.2020 в 21:23
Мариуполь с Александрией помогут Шахтеру!
Ответить
+4
-2
Термит (Киев)
16.07.2020 в 21:29
Да, к сожалению, пока Динамо нечего делать в ЛЧ, но в ЛЕ будут в первой корзине, должны что-то показать. Надеюсь, не такую же муть, как в прошлом сезоне.
Ответить
+3
-4
adidas77 (Cумы)
16.07.2020 в 21:45
Comment06 (Украина) А кто такие болельщики? Вы и ваш сосед? Остальные не в счёт?Не поверите, есть такие болельщики, которым сегодня игра (именно игра), очень даже понравилась. Представляете такое?Не надо расписываться здесь за всех,ок? И кто за кого отдуваться будет, покажет будущее, не бегите впереди паровоза!
Ответить
+2
0
v.grischuk (Винница)
16.07.2020 в 21:17
Все по делу. У Зари не хватает кадров.
Ответить
+7
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
16.07.2020 в 21:32
І кадрів, особливо в нападі, і бажання догравати моменти до кінця, і шишок набитих також. Але, переконаний, це все ще буде. Вони молодці позаяк.
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0
-2
Термит (Киев)
16.07.2020 в 21:16
Игра смотрелась! Судья особо не мешала, но и спорных моментов практически не было, разве что в добавленное как по мне Русин откровенно пеналь рисовал, но чуть до штрафной не добежал...На длинной дистанции Динамо оказалось сильнее за счет класса отдельных игроков и глубины скамейки. У Зари явно вратарь тянул вниз, ни одного выхода, мяч во вратарской - он на линии стоит, мандраж передался всей команде. Но пацан молодой, винить нельзя. Заря как по мне больше заслужила на бронзу, чем Десна, но нужно это доказать в последнем матче. Всем хорошего вечера!
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+3
-2
ysebe1970 (Бровары)
16.07.2020 в 21:27
Повтор же был где Ханна цепляет Русина ногой при обводке..
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+3
0
Термит (Киев)
16.07.2020 в 21:33
Да я особо не спорю, касание было. Но мне как-то больше импонирует когда при этом продолжается борьба, а не откровенно гражданин валится на пузо... Не знаю, может просто у меня вкус плохой )
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:38
Крім того Чеберко вже на 50й повинен був відпочивати
+2
0
Liverpool 333 (Кировоград )
16.07.2020 в 21:15
Такое впечатление что зоря просто сливает свои матчи динамо, ну как можно против шахтёра и десны играть хорошо, хоч и в шахтёра не выиграли но играли хорошо, а против никакущего динамо тупо проигруют какие-то у них мутки с динамо
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+2
-10
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 21:17
А ти ніч не поспи і подумай добре)
Ответить
+9
-3
megrivan (Курячі Лози)
16.07.2020 в 21:18
В первом тайме Кендзера так старался помочь Заре, так старался! - но Заря воспользовалась его помощью только один раз. Вот такие у них мутки с Динамо.
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+2
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 21:13
ПО ИГРЕ - ТЫМЧИК что делал на поле-или уже мысли в ДК-второй гол после его Обрезки_ - аут выкидывает прямо в ноги ДК и воообще не одной подачи. кочргин местами нормально ав основнном ничего, кабаеев часто и густо идет в обыгрыш на всё команду в итоге потеря мяча и постоянно пытается бить не важно куда и где есть поддержка.- иванисеня это ужастик- юрченко когда начнет забивать? лучший громов с хомой.Чеберко уже в бельгии, остальные норма- в ДК все в норме-особенно во втором тайме-ТАК ВРЕМЯ ТЯНУЛИСТЫДНО вообще то- ауты по 30-40 сек выбрасывали- замены идут и обнимаются по 15 сек впринципе НОРМАЛЬНО
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+3
-8
megrivan (Курячі Лози)
16.07.2020 в 21:15
Секундомер в руках - великая сила!
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+5
0
Alex.696 (Немирів)
16.07.2020 в 21:21
Цікаво, а скільки секунд Зоря святкувала гол? І взагалі, ти перераховуєш невдалу гру саоєї команди. Але команда грає так, як дозволяє суперник, отже, Динамо не дозволило Злрі зіграти в свій футбол і використало свої козирі.
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+2
-1
lui87ivanov (Запорожье)
16.07.2020 в 21:12
Цыганков указал на место ПЕТУШАРНЕ. мужики оказались фейком !
Ответить
+6
-11
megrivan (Курячі Лози)
16.07.2020 в 21:11
Если бу Русин не помогал своей бывшей команде (Заре), а делал то, что следует делать хорошему нападающему, то счет был бы просто неприличный.
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+5
-7
Ramses-ua (Запорожье)
16.07.2020 в 21:08
Во первых;победа Динамо -минус шансу развития клуба (конспеточник остается у руля)во вторых: Смотреть страдание ДК в квалификации ЛЧ ,так себе занятие.В третьих: Жаль,Зоря стала почти родной в Запорожье-был реальный шанс убить двух зайцев ,и в ЛЧ Заре попасть и расдуплить руководство Динамо на развитие клуба,как минимум найти вменяемого главного...
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+10
-9
avatar
MES QUE UN CLUB
16.07.2020 в 21:11
А ты что это так за Динамо переживаешь?
Ответить
+5
-9
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 21:12
Маніакальна любов прихована)))
+6
-5
Ramses-ua (Запорожье)
16.07.2020 в 21:18
Помню Динамо80, 90-х,после 2000-х одно разачарование,Не ужели не видно что некогда великий клуб идёт не той дорогой?)
+5
-3
Володимирович (Кременчуг)
16.07.2020 в 21:07
По-перше , гра сподобалась!!! Таке враження що дивився (майже) Арсенал-Евертон!!! Були і швидкості і купа моментів!!! 2. Голи (саме голи) Динамо на класі, досить не погано, по грі дві рівні команди, але "на класі " Динамо свої моменти реалізувало, Зоря , навпаки, із-за браку досвіду, ні. 3. В цій грі не сподобався лише коментатор : як він топив за Динамо)))) Атака гольова Динамо: "як же класно зіграв напад ДК", гольова атака ЗЛ: "як же класно зіграв захист ДК", а ще після кожного фолу Вернедуба : " в нього є жовта!!!" И т. і.... З перемогою фанів ДК...саме в цьому матчі: з заслуженою (без сумнівів)!!!!
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+11
-5
prostors (Вольногорск)
16.07.2020 в 21:15
В этом все и дело, что у нас нет профессиональных комментаторов, независимых ни от кого. ЧТО Футболы,что Динамо.
Ответить
+3
-3
Володимирович (Кременчуг)
16.07.2020 в 21:19
Навіть не має ні якого сенсу вести дискусію!!! Згоден!!!
+2
-3
аалекс ( Крым)
16.07.2020 в 21:22
Игра хорошая, но на счет Арсенал-Евертон - это перебор.
Ответить
+1
-6
lucky_guy
16.07.2020 в 21:24
Полностью согласен, матч получился интересный. Заря хорошо мяч в центре разыгрывала, не хватило мастерства для реализации. У Динамо понравились Буяльский, Циганков и Бущан, они и сделали разницу. С заслуженной победой ДК, но Михалыча нужно все равно убирать.
Ответить
+4
-1
avatar
waleo (Киев)
16.07.2020 в 21:06
Динамофобы - никогда не сдавайтесь, без вас скучно
Ответить
+13
-9
aleks68
16.07.2020 в 21:04
это значит михайличенко останется?хождение по мукам продолжится?сегодня кричат "ура".а завтра?пройти в ЛЧ нереально.
Ответить
+10
-7
krakow (Херсон)
16.07.2020 в 21:04
Торги закончились.Итог,тур карикатур. Класс "Динамо" вне поля,оказался сильнее.Думал хоть "Десна" мужики. Оказалась такой же курвой. Все убого и безнадежно в украинском футболе.И наверное,надолго.
Ответить
+6
-14
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:10
Надовго, до наступного туру.
Ответить
+4
-2
Trztrqtr (Украина)
16.07.2020 в 21:01
Не сопереживаю ни одной из команд, но ДК молодцы, без вопросов сегодня. Михайличенко почти наработал на продление, остался 1 матч:)
Ответить
+5
-8
маклауд (Украина)
16.07.2020 в 21:47
Уже достало нытье про Михайличенко. Миху Суркис уговаривал неделю возглавить Динамо, Миха не держится за тренерство. Проблема не в Михайличенко, проблема в игорьке.
Ответить
+1
0
kapkan (Луганск)
16.07.2020 в 21:00
Поздравляю Динамо и их фанов!!! Результат по игре!!! Но где-то была большая Надежда, что Заря удивит.
Ответить
+11
-4
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
16.07.2020 в 20:59
Проиграли не Заря и Десна, а весь украинский футбол. Заканчивайте уже это все.
Ответить
+15
-14
ВиктАн
16.07.2020 в 21:04
Согласен, только суркоботам этого не понять.
Ответить
+7
-12
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:08
Тільки не вчиніть суїцид з горя))
+9
-7
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 21:06
Авжеж футбол весь український програв. Карпати то допобачення. От же Суркіс, от же скотиняка така))))
Ответить
+8
-4
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
16.07.2020 в 21:09
Он с беней десна в десну втирает. Мог бы поспособствовать продаже 50% карпат, но ему то пох. Моя хата з краю.
+2
-6
ВиктАн
16.07.2020 в 21:10
Крпати Беня потопил, как и Днепр с одноклубниками. Надеюсь Динамо ждёт та же участь, от них один вред украинскому футболу, решалы.. .
+4
-9
oleg dynamo (львівська)
16.07.2020 в 20:59
Якби Русін в контрах вмів грати в пас ?Невже їх цьому ніхто не вчить?
Ответить
+9
-2
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 21:03
Більше практики і все прийде
Ответить
+1
-5
prostors (Вольногорск)
16.07.2020 в 21:18
Для этого есть тренировки. Вопрос чем они там занимаются.
Ответить
+5
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
16.07.2020 в 20:59
Что одни,что вторые квалификацию лиги чемпионов с таким уровнем игры не пройдут
Ответить
+13
-6
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 21:08
Як же пташечка защебетала) а як же новий укр гвардіола, як же Десна, яка заслужила)))) обісрались)))
Ответить
+7
-5
avatar
Romerik (YNWA)
16.07.2020 в 20:58
Вболівав за Зорю в цьому матчі. Але шось не йде гра проти ДК в них. Дк нема з чим вітати. А от Вітю Циганкова вітаю. Я дуже радий за нього, і бажаю йому скоріше перейти в топ 5. Да він лідер, але Г.М.Суркіс, пора продавати пацана...
Ответить
+13
-5
yunguvnor (м. Чернігів)
16.07.2020 в 21:02
Да вони не дограють просто до кінця. Мало каші їли ше, бо Кочергін тупо зупиняється перед штрафною, Кабаєв, бачачи ворота, уже святкує ґол, а Михайличенко думає, шо він Роберту Карлус і б'є в двох метрах від банки. Молода поросль Зорі ділить шкіру невбитого ведмедя. Це їхня спільна проблема, але це пройде. Їм просто треба набратися досвіду, все-таки вони дійсно не так часто змагалися за друге місце, як ФК Безтрофейник.
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+5
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:03
Дам тобі безкоштовну пораду Продай квартиру й оселися у наметі)
Ответить
+3
-9
avatar
Romerik (YNWA)
16.07.2020 в 21:05
Аргументуй??? Якшо ти до мене говориш...
+5
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:06
До тебе, продавай коваленків та матвієнків.
+4
-6
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
16.07.2020 в 21:11
Що поганого в продажі Циганкова і Миколенко. Хіба це не ринкова модель, одних продав, інших виховав?
+2
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:13
А що поганого аби Тайсон своєчасно пішов, а на його позиції феєрив би який Мудрик?
+3
-4
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
16.07.2020 в 21:15
Ми зараз про ДК говорим, всім поїбати на Шахтар.
+2
-5
avatar
Romerik (YNWA)
16.07.2020 в 21:32
Вітя, в мене вот прямо в цей час нема бажання з тобою сперечатися або закидувати один одного г*вном. За мене написав всьо нельвівянин. Єдине... шо я подивився на твій комент і тільки поняв: ти типу образив мене, а насправді назвав Вітю квартирою, а Циташвілі наметом. Любиш ти своїх гравців... Ше пересічемось...
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:40
Після якого слова сміятися?
+1
-1
ВиктАн
16.07.2020 в 20:57
Ну что сказать, ожидаемо. Единственная радость, Михашиченко дальше будет рулить !
Ответить
+6
-5
avatar
Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 20:57
все это странно-ЗАРЯ ЗАбивает и становится аж до третьего гола-все мячи ДК забило() кочергин смотрит на циганкова и бежит от него- юрченко на мешает бить сидору и этот отскок к циганкову-- а там НИКОГО-потом игра становится на публику-- всё красиво -ДАЖЕ катя почти не мешала- были немного спорные моменты -это и по чеберко, и по сидору--дк СТАНОВИТСЯ ВТОРЫМ -заслужено? может да только изза того что у неё очень большая лавка-- чтов ДЕСНЕ и тем более в ЗАРИ-
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+4
-15
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 21:00
Вселенський заговор) Суркіс все купив і т д)))
Ответить
+11
-5
avatar
Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 21:04
да не купил ОН конечно-вторая такая же точно игра вот и всё
+2
-8
oleg dynamo (львівська)
16.07.2020 в 20:56
бачив тільки 2-й тайм,Зоря грала сильніше,навіть не знаю чи радіти перемозі ДК?Невже Лесика залишать?
Ответить
+10
-7
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 20:59
Всі так грають, щоб на контрах ловити
Ответить
+8
-4
avatar
simargl (Чернигов)
16.07.2020 в 20:55
Ну и правильно, рано еще Заре и Десне в ЛЧ)))))... рассмешили сегодня обе третьи "силы".
Ответить
+8
-9
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 20:57
Дивне у вас роздвоєння. Ще недавно бачили Десну в ЛЧ
Ответить
+9
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:05
На Десну треба ще буде подивитися у 3му раунді відбору ЛЄ.
+4
-3
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 21:10
Як на Маріуполь минулого року проти АЗ???
+3
-3
Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 21:27
подергай своего вялого писюна, поцанчик)
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
16.07.2020 в 20:55
Киевлян с заслуженной победой и думаю, что с ЛЧ. Класс есть класс.
Ответить
+10
-9
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.07.2020 в 20:54
Впевнена перемога, на класі. Вітаю всіх вболівальників!
Ответить
+11
-11
avatar
Romerik (YNWA)
16.07.2020 в 21:00
На класі))
Ответить
+6
-6
avatar
Romerik (YNWA)
16.07.2020 в 21:02
А шо, вже нема всесвітнього заговору проти ДК. Вже спокійний?? Видно сходив в церкву, як я тобі і радив. Заспокоївся... А то проти Олександрії про бісів якихось говорив...
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+4
-8
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.07.2020 в 21:06
Все простіше, нетямущий тикало. Зоря теж у немилості у Ах...якої людини. Але вам це не до тями, зомбовані ))
+6
-2
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
16.07.2020 в 21:17
ЛОл. Суркіс і Ахметов обидва 5-а колона України.
+1
-5
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
16.07.2020 в 20:54
Динамо молодці. Перемога заслужена.
Ответить
+9
-12
Просто football фан (Рівне)
16.07.2020 в 20:54
8-2 за останні очні два матчі. Динамо зібрались, авоювали срібло і ЛЧ.Удачі в кваліфаях і побільше очок в таблицю коефів.
Ответить
+10
-7
yunguvnor (м. Чернігів)
16.07.2020 в 20:55
Там стільки зібралися, скільки в Зорі помилок. Днонамо тупо ними скористалося, для цього розуму не треба. Гри немає, при рахунку 3:1 сідають в оборону, а не грають на розрив суперника, просто Зоря без форварда грає, по суті, півсезону. Громов - не футболіст так само, як і Перовіч, просто сьогодні йому повезло.
Ответить
+4
-10
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 21:01
Просто відмовки guvnorські)))
+6
-1
Alex.696 (Немирів)
16.07.2020 в 21:08
А Русин нападаючий? А чому Зоря помилками не скористалась? Хто їм лікар?
+1
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
16.07.2020 в 20:54
Убогі мусора. Ненавиджу цей полуватний сброд антифутбольщиків. Зоря, звичайно, теж налажала, але це позорисько терпіти в ЛЧ я не хочу. Сподіваюся, вилетять якнайраніше. P. S: луганчани - мужики. Зробили все, що могли, нехай і припустилися багато помилок сьогодні. Це не буде тривати вічно. Ви своє здобудете. Без власника і дому грати так - це подвиг. Молодці.
Ответить
+8
-13
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 20:55
Привіт Олександрії)
Ответить
+10
-3
yunguvnor (м. Чернігів)
16.07.2020 в 20:56
Я не фанат Десни. Не за адресою.
+1
-11
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 20:56
Привіт Олександрії) з Чернігова з любов'ю)
Ответить
+8
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.07.2020 в 20:57
Дивись, бо захлинешся від ненависті )))
Ответить
+4
-6
avatar
Romerik (YNWA)
16.07.2020 в 21:04
а хто ж то захлинався від ненависті після Олександрії. Не підкажеш...))
+2
-6


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