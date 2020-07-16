День Киева. Динамо - Заря 3:1

Мы предполагали, что в старте у киевлян в нападении выйдет Русин, а Вербич его заменит на этой позиции после перерыва. Однако тренерский штаб хозяев решил зайти с козырей с первых минут, усадив Назария в запас, а словенцу доверив место в основе. Впрочем, уже на исходе стартового десятка минут Алексею Михайличенко пришлось Вербича менять - лидер "динамовцев" получил травму, поэтому как раз Русин на поле вышел. У "Зари" по составу никаких особых новостей не было: на воротах оказался молодой страж дубля Мацапура, но уже далеко не новость, что три других голкипера луганчан сейчас на больничном.

"Динамо" в пятом подряд матче первым пропускает. На этот раз пропущенного даже не пришлось долго ждать: практически первый выпад луганчан при бездарной игре хозяев в обороне (Шабанов проиграл позицию, Кендзера пошел в неудачный подкат) завершился выходом Громова один на один и его ударом мимо Бущана.

Однако в шоке "динамовские" болельщики пребывали недолго. Лидеры хозяев - Цыганков, Буяльский и Сидорчук - взяли игру под свой контроль и сразу оперативно результат сделали приемлемым. В первых двух голах главную роль второго плана сыграл Буяльский, обыгравшись в стеночку с Цыганковым и Сидорчуком. При третьем голе Виктору для оформления дубля повезло с отскоком прямо на голову.

У "Зари" два довольно неплохих момента у Юрченко: однажды Владлен из центра штрафной просто обязан был забивать, но пробил в ту зону, откуда Бущан ещё смог спасти; спустя несколько минут хавбек стрелял из полукруга штрафной - после рикошета снаряд ушёл мимо рамки.

Какого-то серьёзного всплеска в игре луганчан после перерыва мы не увидели. Команде Скрипника не откажешь в желании, но не хватало стержня. Лидера, который мог бы тащить сквозь все трудности "Зарю" вперёд.

Главные моменты после перерыва были после ударов со средней и дальней дистанций: Юрченко после стремительного отрыва вместо паса бил в нижний – вратарь, Кабаев под углом пробивал низом - Бурда пяткой вынес из пустых ворот. Позже Лунёв классно приложился под перекладину - Бущан справился.

Но "Динамо" выглядело в атаке опасней: чего только стоит супер-сэйв Абу Ханны из ворот после удара Буяльского метров с пяти. Ну, и как пройти мимо Русина, не использовавшего два убойных шанса (по одному в каждом тайме): до перерыва Назарий с двух метров не замкнул фланговую подачу, а во второй части игры он запорол контратаку при численном большинстве своей команды.

"Заря" по возможности пыталась идти вперёд до финального свистка, однако в камбэк вряд ли верили и болельщики обеих команд, и футболисты луганчан. Выход Белоцерковца был словно белым флагом от Виктора Скрипника.

Сегодня всё оказалось в пользу "Динамо": соперник не оказался ментально готов к борьбе за Лигу чемпионов, травмы сразу трёх вратарей оставили луганчан лишь с молодым Мацапурой в рамке, а тут ещё и "Десна" в параллельной встрече упустила шанс продолжить борьбу за второе место. У "динамовцев" впереди игра с "Колосом", нынешней весной раздающего очки всем подряд. Поэтому "бело-синий" клуб с большой долей вероятности вновь станет вице-чемпионом страны.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Семен Шлончак (Черкассы)

Динамо - Заря 3:1

Голы: Виктор Цыганков 14, Сергей Сидорчук 15, Виктор Цыганков 34 - Артём Громов 2

Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук (Мохаммед Кадири 76), Беньямин Вербич (Назарий Русин 10), Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 46), Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Никита Бурда (Денис Попов 69), Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Томаш Кендзёра

Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек (Максим Лунёв 72), Владислав Кочергин (Дмитрий Иванисеня 72), Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Александр Тымчик (Никита Каменюка 89), Владислав Кабаев (Владимир Белоцерковец 89), Артём Громов, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко (Джоель Абу Ханна 51)

Предупреждения: Сергей Сидорчук 41, Карлос Де Пена 58 - Евгений Чеберко 11, Виталий Вернидуб 20, Владлен Юрченко 60, Максим Лунёв 87, Джоель Абу Ханна 90+4