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Испанский каток, беспомощность Украины, лидеры Первой лиги. Стрим ТаТоТаКе №174

Украинские
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Испанский каток, беспомощность Украины, лидеры Первой лиги. Стрим ТаТоТаКе №174
Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков разбирают разгромное поражение Украины в Испании. Почему все так печально? Могло ли быть иначе? Кто виноват?

  • Спиваковский объясняет, почему мы сделали именно стрим
  • Какая разница между матчами со Швейцарией и Испанией
  • Испания - новая команда, но все равно топ-сборная
  • Статистика матча - нежный ужас каждого украинском
  • Харатин попал под каток. Похвалы не заслужил никто
  • Почему тактика Шевченко с Яремчуком на фланге провалилась
  • О самой большой проблеме сборной Украины
  • Почему Пятов не отбил пенальти от Рамоса
  • Самый низкий момент вчерашнего вечера
  • Гол Рамоса - классика
  • Фати - будущий обладатель Золотого мяча
  • Украина была обречена с Испанией
  • Лига наций - крутой опыт. Мы - ПАОК на уровне сборных
  • Парадокс - ничего страшного не случилось. Таких же результатов надо ждать в октябре
  • Рассказываем, кто выйдет в УПЛ из первой лиги в новом сезоне
  • Как Металл запустили в профессиональный футбол
  • Очередная информация Спиваковского про Супрягу
  • Детали трансферной кампании Динамо
  • Мариуполь не решает, что именно он хочет
  • Стадион Ингульца строится не по запланированным темпам
  • Львов отошел от бразильского вектора
  • Почему Сеньков болеет за Тоттенхэм и набил тату с эмблемой клуба
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  • Молодежка Ротаня - провал?
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  • Шутки за гранью

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В статье: Украина ТаТоТаке
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