Испанский каток, беспомощность Украины, лидеры Первой лиги. Стрим ТаТоТаКе №174
Свежий выпуск программы
Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков разбирают разгромное поражение
- Спиваковский объясняет, почему мы сделали именно стрим
- Какая разница между матчами со Швейцарией и Испанией
- Испания - новая команда, но все равно топ-сборная
- Статистика матча - нежный ужас каждого украинском
- Харатин попал под каток. Похвалы не заслужил никто
- Почему тактика Шевченко с Яремчуком на фланге провалилась
- О самой большой проблеме сборной Украины
- Почему Пятов не отбил пенальти от Рамоса
- Самый низкий момент вчерашнего вечера
- Гол Рамоса - классика
- Фати - будущий обладатель Золотого мяча
- Украина была обречена с Испанией
- Лига наций - крутой опыт. Мы - ПАОК на уровне сборных
- Парадокс - ничего страшного не случилось. Таких же результатов надо ждать в октябре
- Рассказываем, кто выйдет в УПЛ из первой лиги в новом сезоне
- Как Металл запустили в профессиональный футбол
- Очередная информация Спиваковского про Супрягу
- Детали трансферной кампании Динамо
- Мариуполь не решает, что именно он хочет
- Стадион Ингульца строится не по запланированным темпам
- Львов отошел от бразильского вектора
- Почему Сеньков болеет за Тоттенхэм и набил тату с эмблемой клуба
- Результаты ШТТ
- Почему Шахтер не усиливает защиту
- Молодежка Ротаня - провал?
- Ставочка от Сенькива
- Шутки за гранью
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...