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Вундеркинд зажигает на Камп Ноу. УЕФА сделал нарезку эффектной игры Нещерета против Барсы

Украинские
(3 голосов)

Международное признание

Вундеркинд зажигает на Камп Ноу. УЕФА сделал нарезку эффектной игры Нещерета против Барсы
Новина українською

В матче 3-го тура Лиги чемпионов "Динамо" на выезде проиграло "Барселоне" со счетом 1:2.

Несмотря на поражение, отличную прессу собрал кипер киевлян Руслан Нещерет, который совершил в матче 12 сейвов и был признан лучшим игроком поединка по версии различных статистических порталов.

Не прошел мимо игры 18-летнего украинца и УЕФА, который сделал видеоподборку сейвов кипера:

"Вундеркинд зажигает на "Камп Ноу", - гласит заглавие видео.

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В статье: УЕФА Барселона Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Комментарии (3)
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E.M.O.S.H. (Харьков)
10.11.2020 в 22:05
А какие дифирамбы пишут под видео! Видели?!!!) Не поймай звезду, Руслан! Работай и будешь на таком уровне играть постоянно! Удачи!
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FC Energy (Новая Каховка)
10.11.2020 в 21:54
Вот бы об атаке нашей хоть разочек такое сделали...
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trey222
10.11.2020 в 21:08
Звёздный час Нещерета.
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