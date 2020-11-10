Вундеркинд зажигает на Камп Ноу. УЕФА сделал нарезку эффектной игры Нещерета против Барсы
Международное признание
В матче 3-го тура Лиги чемпионов "Динамо" на выезде
Несмотря на поражение, отличную прессу собрал кипер киевлян Руслан Нещерет, который совершил в матче 12 сейвов и был признан лучшим игроком поединка по версии различных статистических порталов.
Не прошел мимо игры 18-летнего украинца и УЕФА, который сделал видеоподборку сейвов кипера:
"Вундеркинд зажигает на "Камп Ноу", - гласит заглавие видео.
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Комментарии (3)
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