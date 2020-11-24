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Полесье владело мячом 71% времени, но проиграло. Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло

Украинские
(1 голосов)

Выпуск программы от 23 ноября

Полесье владело мячом 71% времени, но проиграло. Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло
Новина українською

Свежий выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ "Украина футбольная".

В выпуске:

- разгром от "Агробизнеса", спасительный гол для "Вереса";

- бенефис вратарей в туре, третья домашнее поражение "Горняка-Спорт";

- во Второй лиге перерыв: зимние чемпионы, неожиданности и яркие гола.

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В статье: Виктор Догадайло Украина футбольная
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