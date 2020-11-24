Полесье владело мячом 71% времени, но проиграло. Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло
Выпуск программы от 23 ноября
Свежий выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ "Украина футбольная".
В выпуске:
- разгром от "
- бенефис вратарей в туре, третья домашнее поражение "Горняка-Спорт";
- во Второй лиге перерыв: зимние чемпионы, неожиданности и яркие гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел
- Барселона отказалась ночевать в Киеве, делегация клуба состоит из более чем полусотни человек
- Месси не сыграет в Киеве, потери Динамо, травма Ибры. Главные новости от 23 ноября
- Мёртвый удар. ВИДЕО крутого гола в Первой лиге со штрафного
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
Новости по теме
- 16:25 Прогнозы на футбол Верес - Горняк-Спорт. В погоне за счастьем - анонс с прогнозом на центральный поединок 15-го тура Первой лиги
- 15:52 Украинские После 25 положительных результатов Прикарпатье сдало столько же отрицательных
- 12:41 Украинские Президент Горняк-Спорта: ПФЛ для УАФ – словно пасынок!
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...