Заря – Лестер 1:0. Видео гола и обзор матча

Луганская Заря в Запорожье играет свой матч 5-го тура Лиги Европы с Лестером.

Луганчане в первом тайме владели некоторым преимуществом, но реализовать пару своих неплохих моментов не сумели – 0:0 к перерыву.

После перерыва команды продолжили больше играть на атаку, но повезло больше Заре, которая реализовала один из своих шансов - Саядманеш, котоырй вышел на замену, забил победный гол на 84-й минуте. 1:0 за Зарей.

Заря – Лестер 1:0

Гол: Сайяд (84)

Обзор матча:

Гол Сайяда: