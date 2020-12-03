  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Заря – Лестер 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде

Заря – Лестер 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Заря – Лестер 1:0. Видео гола и обзор матча
Новина українською

Луганская Заря в Запорожье играет свой матч 5-го тура Лиги Европы с Лестером.

Луганчане в первом тайме владели некоторым преимуществом, но реализовать пару своих неплохих моментов не сумели – 0:0 к перерыву.

После перерыва команды продолжили больше играть на атаку, но повезло больше Заре, которая реализовала один из своих шансов - Саядманеш, котоырй вышел на замену, забил победный гол на 84-й минуте. 1:0 за Зарей.

Заря – Лестер 1:0

Гол: Сайяд (84)

Обзор матча:

Гол Сайяда:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити"
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...