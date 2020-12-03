Заря – Лестер 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Луганская Заря в Запорожье играет свой матч 5-го тура
Луганчане в первом тайме владели некоторым преимуществом, но реализовать пару своих неплохих моментов не сумели – 0:0 к перерыву.
После перерыва команды продолжили больше играть на атаку, но повезло больше Заре, которая реализовала один из своих шансов - Саядманеш, котоырй вышел на замену, забил победный гол на 84-й минуте. 1:0 за Зарей.
Заря – Лестер 1:0
Гол: Сайяд (84)
Обзор матча:
Гол Сайяда:
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