Брага – Заря 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Луганская Заря на выезде сыграла свой заключительный матч в группе
Под проливным дождем в первом тайме счет не был открыт – 0:0.
Ну а после перерыва, в середине тайма, Брага дважды воспользовалась ошибками луганчан и оформила победу - 2:0.
Брага – Заря 2:0
Голы: Абу Ханна (61, аг.), Орта (68)
Обзор матча:
Автогол Абу Ханны:
Гол Орты:
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Комментарии (5)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
11.12.2020 в 00:06
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Jovan Markoski
11.12.2020 в 00:16
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vlotko (Броди)
10.12.2020 в 23:47
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
10.12.2020 в 23:46
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mr_bin (Александрия)
10.12.2020 в 23:33
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