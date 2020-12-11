  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Брага – Заря 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Брага – Заря 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Брага – Заря 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Луганская Заря на выезде сыграла свой заключительный матч в группе Лиги Европы с Брагой.

Под проливным дождем в первом тайме счет не был открыт – 0:0.

Ну а после перерыва, в середине тайма, Брага дважды воспользовалась ошибками луганчан и оформила победу - 2:0.

Брага – Заря 2:0

Голы: Абу Ханна (61, аг.), Орта (68)

Обзор матча:

Автогол Абу Ханны:

Гол Орты:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Брага
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Stihl Kindermann (Gonduras)
11.12.2020 в 00:06
Мужики без яиц...А Кабаев бездарь косоглазый
Ответить
+1
-3
Jovan Markoski
11.12.2020 в 00:16
Ты думаешь, динамо бы сыграло лучше?
Ответить
+2
-1
vlotko (Броди)
10.12.2020 в 23:47
Ось і казочці кінець.
Ответить
+2
-3
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
10.12.2020 в 23:46
Плохо
Ответить
+2
-3
mr_bin (Александрия)
10.12.2020 в 23:33
нда, надо просто уметь играть в футбол...
Ответить
+2
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...