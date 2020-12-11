Брага – Заря 2:0. Видео голов и обзор матча

Луганская Заря на выезде сыграла свой заключительный матч в группе Лиги Европы с Брагой.

Под проливным дождем в первом тайме счет не был открыт – 0:0.

Ну а после перерыва, в середине тайма, Брага дважды воспользовалась ошибками луганчан и оформила победу - 2:0.

Брага – Заря 2:0

Голы: Абу Ханна (61, аг.), Орта (68)

Обзор матча:

Автогол Абу Ханны:

Гол Орты: