Achtung! Partisanen! Десна - Партизан 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
В понедельник 25 января "Десна" провела свой первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперниками черниговцев был сербский "Партизан".
Черниговцы на фоне соперника выглядели тяжеловато и закономерно проиграли с минимальным счетом.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Гол: 54
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