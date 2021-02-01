Взяли измором. Динамо Киев - Динамо Тбилиси 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Киевское "Динамо" провело свой второй спарринг на сборах в Турции.
В понедельник соперниками киевлян были чемпионы Грузии, динамовцы из Тбилиси.
При не самой впечатляющей игре подопечные Луческу обыграли соперника благодаря пенальти на 90+2 минуте матча.
Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча с наиболее яркими моментами.
Гол: Буяльский (90+2, пен)
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