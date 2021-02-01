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Взяли измором. Динамо Киев - Динамо Тбилиси 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Взяли измором. Динамо Киев - Динамо Тбилиси 1:0. Видео гола и обзор матча
Новина українською

Киевское "Динамо" провело свой второй спарринг на сборах в Турции.

В понедельник соперниками киевлян были чемпионы Грузии, динамовцы из Тбилиси.

При не самой впечатляющей игре подопечные Луческу обыграли соперника благодаря пенальти на 90+2 минуте матча.

Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча с наиболее яркими моментами.

Динамо (Киев) – Динамо (Тбилиси, Грузия)

Гол: Буяльский (90+2, пен)

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В статье: Динамо (Киев) Динамо (Тбилиси)
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