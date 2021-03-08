Футзал. Украина - Хорватия 2:7. Видео голов и обзор матча

В рамках 4-го тура квалификации на чемпионат Европы 2022-го года по футзалу сборная Украины принимала Хорватию. Наша команда разгромно уступила, пропустив семь мячей.

После этого тура Украина имеет в своем активе 3 очка. В свою очередь у сборной Хорватии 12 очков и команда лидирует в группе.

Украина - Хорватия 2:7

Голы: Шотурма, 11, Зварич, 12 - Матошевич, 9, Маринович, 15, 23, 35, Еловчич, 31, Канюх, 32, Сухов (аг, 39).