Футзал. Украина - Хорватия 2:7. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
HNS
В рамках 4-го тура квалификации на чемпионат Европы 2022-го года по футзалу сборная Украины принимала Хорватию. Наша команда разгромно уступила, пропустив семь мячей.
После этого тура Украина имеет в своем активе 3 очка. В свою очередь у сборной Хорватии 12 очков и команда лидирует в группе.
Голы: Шотурма, 11, Зварич, 12 - Матошевич, 9, Маринович, 15, 23, 35, Еловчич, 31, Канюх, 32, Сухов (аг, 39).
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