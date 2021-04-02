Фестиваль продолжается. Днепр-1 - Львов 5:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
20-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Днепр-1" принимал "Львов".
После сенсационной победы в прошлом туре над "Шахтером" в прошлом туре, "Львов" не смог ничего противопоставить днепрянам, при этом решающую роль сыграло удаление в составе гостей в конце первого тайма.
Как итог – разгром 5:1 и "Днепр-1" продолжает свою весеннюю фиесту.
Голы: Марио Чуже 19, Даниил Игнатенко 59, Игорь Когут 63, Марио Чуже 65, Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер 90+3 - Алваро Тавареш 71 (пен.)
Удаление: Эрнест Антви 44
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 подбирается к Александрии и Колосу. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Угадайте команду по футболистам - квиз от UA-Футбол
- Что это было? Эксперт анализирует матч Украина - Казахстан
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...