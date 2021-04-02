Фестиваль продолжается. Днепр-1 - Львов 5:1. Видео голов и обзор матча

20-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Днепр-1" принимал "Львов".

После сенсационной победы в прошлом туре над "Шахтером" в прошлом туре, "Львов" не смог ничего противопоставить днепрянам, при этом решающую роль сыграло удаление в составе гостей в конце первого тайма.

Как итог – разгром 5:1 и "Днепр-1" продолжает свою весеннюю фиесту.

СК Днепр-1 - ФК Львов 5:1

Голы: Марио Чуже 19, Даниил Игнатенко 59, Игорь Когут 63, Марио Чуже 65, Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер 90+3 - Алваро Тавареш 71 (пен.)

Удаление: Эрнест Антви 44