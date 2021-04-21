Курьезный автогол, как последний довод. Львов - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
pfclviv.com
В перенесенном матче 1-го тура УПЛ встречались Львов и Минай.
Поединок аутсайдеров не изобиловал шикарными моментами, но свою изюминку выдал.
Львов забил после курьезного и обидного автогола Маембе.
О всех перипетиях матча смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Шемми Маембе 39 (авт.)
Обзор матча:
Автогол Маембе:
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