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Курьезный автогол, как последний довод. Львов - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Курьезный автогол, как последний довод. Львов - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча

pfclviv.com

Новина українською

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ встречались Львов и Минай.

Поединок аутсайдеров не изобиловал шикарными моментами, но свою изюминку выдал.

Львов забил после курьезного и обидного автогола Маембе.

О всех перипетиях матча смотрите в нашем видеообзоре.

Львов - Минай 1:0

Гол: Шемми Маембе 39 (авт.)

Обзор матча:

Автогол Маембе:

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В статье: ФК Львов ФК Минай
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