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  4. Два клуба Первой лиги - без главных тренеров! Анонс программы "Украина футбольной". 4 мая. 00:15
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Два клуба Первой лиги - без главных тренеров! Анонс программы "Украина футбольной". 4 мая. 00:15

Украинские
(1 голосов)

Информационно-аналитическая программа ПФЛ "Украина футбольная"

Два клуба Первой лиги - без главных тренеров! Анонс программы "Украина футбольной". 4 мая. 00:15

Новина українською

Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".

Четвертое мая. XSPORT. 00:20

Гость программы - главный тренер ФК "Диназ" Владимир Бондаренко.

В выпуске:

  • две отставки в Первой лиге, наверху таблицы борьба обостряется;
  • невероятный матч в Харькове, подарок Евтушенко к 35-летию победы в КОК УЕФА;
  • Вторая лига: двоевластие в Группе А, ураганный "Металл".
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В статье: Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
03.05.2021 в 17:54
И правильно делают!Ответственность обалденная,а ...Надо думать руководству,как поднять уровень футбола 1 Лиги.даи всего чемпионата?!Ведь он падает!Уже опустились на дно!По Динамо и Шахтёру это видно невооружённым глазом!Только "дурак"этого не видит!При чём нужно подымать ОБЩИЙ уровень:и 1 Лиги, и 2 Лиги,не говоря об ОСНОВЕ!!!Для этого не нужно быть экспертом,что бы сказать:за граница нам не поможет,имею ввиду"бразилов"3 сорта,да и не только!Только СВОИ,могут вытянуть за уши!За тренеров.типа румына,португальца или ещё кого-НЕТ!!!Ещё раз- НЕТ!!!Дайте работать СВОИМ,УКРАИНЦАМ!!!Всех с Пасхой, и новых побед УКРАИНЦАМ!!!
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