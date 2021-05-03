Два клуба Первой лиги - без главных тренеров! Анонс программы "Украина футбольной". 4 мая. 00:15

И правильно делают!Ответственность обалденная,а ...Надо думать руководству,как поднять уровень футбола 1 Лиги.даи всего чемпионата?!Ведь он падает!Уже опустились на дно!По Динамо и Шахтёру это видно невооружённым глазом!Только "дурак"этого не видит!При чём нужно подымать ОБЩИЙ уровень:и 1 Лиги, и 2 Лиги,не говоря об ОСНОВЕ!!!Для этого не нужно быть экспертом,что бы сказать:за граница нам не поможет,имею ввиду"бразилов"3 сорта,да и не только!Только СВОИ,могут вытянуть за уши!За тренеров.типа румына,португальца или ещё кого-НЕТ!!!Ещё раз- НЕТ!!!Дайте работать СВОИМ,УКРАИНЦАМ!!!Всех с Пасхой, и новых побед УКРАИНЦАМ!!!