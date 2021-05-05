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Динамо - Мариуполь 0:0. Видеообзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо - Мариуполь 0:0. Видеообзор матча

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Календарь предпоследнего тура УПЛ открывал поединок, в котором Мариуполь в условно выездном матче принимал Динамо.

Поединок закончился вничью 0:0, а все самые яркие события матча смотрите в нашем видеообзоре.

Динамо - Мариуполь 0:0

Удаление: Карлос Де Пена 51

Удаление де Пены:

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
05.05.2021 в 16:20
Это что такое было в исполнении Динамо?
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