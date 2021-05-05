Динамо - Мариуполь 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
Календарь предпоследнего тура УПЛ открывал поединок, в котором Мариуполь в условно выездном матче принимал Динамо.
Поединок закончился вничью 0:0, а все самые яркие события матча смотрите в нашем видеообзоре.
Удаление: Карлос Де Пена 51
Удаление де Пены:
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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
05.05.2021 в 16:20
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