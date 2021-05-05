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Бронзовый оттенок. Днепр-1 - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Бронзовый оттенок. Днепр-1 - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча

zarya-lugansk.com

Новина українською

В матче 25-го тура УПЛ "Заря" минимально обыграла "Днепр-1" и гарантировала себе бронзовые медали первенства.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - "Заря" 0:1

Гол: Владлен Юрченко 79 (пен.)

Удаление: Даниил Игнатенко 69

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
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