Бронзовый оттенок. Днепр-1 - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
zarya-lugansk.com
В матче 25-го тура УПЛ "Заря" минимально обыграла "Днепр-1" и гарантировала себе бронзовые медали первенства.
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Владлен Юрченко 79 (пен.)
Удаление: Даниил Игнатенко 69
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