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Не атлетичные динамовцы. Динамо - Атлетик 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Не атлетичные динамовцы. Динамо - Атлетик 0:1. Видео гола и обзор матча

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевские динамовцы завершили второй этап подготовки к новому сезону поединком с середняком испанской Ла Лиги, "Атлетиком" из Бильбао.

Поединок завершился минимальной победой испанской команды, а о том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Динамо" (Киев) - "Атлетик" (Бильбао) 0:1

Гол: Иньяки Уильямс 77

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В статье: Атлетик (Бильбао) Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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TJSoccer (Харьков)
20.07.2021 в 20:52
нужен норм конкурент ему, деградирует с каждой игрой, привоз на привозе, интеллекта нет, скорости уже тоже нет
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+1
0
TarasLviv2019 (LVIV)
20.07.2021 в 19:44
Думаю не треба казати, що Миколенко не встиг
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+2
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
20.07.2021 в 20:42
А що треба казати, що Миколенко встиг? Миколенко ще відпочиває після Євро, там нахапав подібних і тут продовжує. Одна надія , що в УПЛ нападаючі суперників будь мазати і Миколенко буде на висоті.
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+2
0


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