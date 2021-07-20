Не атлетичные динамовцы. Динамо - Атлетик 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
Киевские динамовцы завершили второй этап подготовки к новому сезону поединком с середняком испанской Ла Лиги, "Атлетиком" из Бильбао.
Поединок завершился минимальной победой испанской команды, а о том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Гол: Иньяки Уильямс 77
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Комментарии (3)
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TJSoccer (Харьков)
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