Не атлетичные динамовцы. Динамо - Атлетик 0:1. Видео гола и обзор матча

Киевские динамовцы завершили второй этап подготовки к новому сезону поединком с середняком испанской Ла Лиги, "Атлетиком" из Бильбао.

Поединок завершился минимальной победой испанской команды, а о том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Динамо" (Киев) - "Атлетик" (Бильбао) 0:1

Гол: Иньяки Уильямс 77