Погуляли на славу. Ворскла – Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
vorskla.com.ua
Расписание 1-го тура УПЛ закрывал матч понедельника "Ворскла" – "Днепр-1".
Поединок выдался боевым и зрелищным. С красивыми голами, удалением и автоголом, и в итоге закончился вничью 2:2.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Руслан Степанюк 7, Александр Сваток 67 (авт.) - Артем Довбик 59, Артем Довбик 72
Удаление: Сергей Логинов 56
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Комментарии (3)
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DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 22:41
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Shtaket (Poltava)
26.07.2021 в 22:40
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DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 22:42
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