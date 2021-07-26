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Погуляли на славу. Ворскла – Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Погуляли на славу. Ворскла – Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча

vorskla.com.ua

Новина українською

Расписание 1-го тура УПЛ закрывал матч понедельника "Ворскла" – "Днепр-1".

Поединок выдался боевым и зрелищным. С красивыми голами, удалением и автоголом, и в итоге закончился вничью 2:2.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Ворскла" - СК "Днепр-1" 2:2

Голы: Руслан Степанюк 7, Александр Сваток 67 (авт.) - Артем Довбик 59, Артем Довбик 72

Удаление: Сергей Логинов 56

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 22:41
Да, конечно же зрелищно и смешно для редакции данного ресурса! Для болельщиков Днепра - не смешно! (давно не видели ТАКОГО судейства)
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Shtaket (Poltava)
26.07.2021 в 22:40
Первый гол ломает законы физики :)
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DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 22:42
Первый гол показывает, что Паст не голкипер высокого уровня! Не больше - не меньше!
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