Погуляли на славу. Ворскла – Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча

Расписание 1-го тура УПЛ закрывал матч понедельника "Ворскла" – "Днепр-1".

Поединок выдался боевым и зрелищным. С красивыми голами, удалением и автоголом, и в итоге закончился вничью 2:2.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Ворскла" - СК "Днепр-1" 2:2

Голы: Руслан Степанюк 7, Александр Сваток 67 (авт.) - Артем Довбик 59, Артем Довбик 72

Удаление: Сергей Логинов 56