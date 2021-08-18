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Петровский спотыкач. Ингулец - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Петровский спотыкач. Ингулец - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В перенесенном матче 4-го тура УПЛ "Ингулец" в условно домашнем матче в Киеве принимал "Динамо".

"Ингулец" выстоял в первом тайме и обменялся с соперником голами во втором.

У "Динамо" было еще достаточно времени для того, чтобы вырвать победу, но на победный гол киевляне так и не наиграли.

"Ингулец" - "Динамо" 1:1

Голы: Илья Коваленко 76 - Михаил Шишка 72 (авт.)

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (2)
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таврия19752009 (симферополь)
18.08.2021 в 23:09
Пенальти в ворота динамо на 1.48
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0
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Unselfish (Белая Церковь )
18.08.2021 в 22:25
Мда, пеналь был чистый...
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