Петровский спотыкач. Ингулец - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
В перенесенном матче 4-го тура УПЛ "Ингулец" в условно домашнем матче в Киеве принимал "Динамо".
"Ингулец" выстоял в первом тайме и обменялся с соперником голами во втором.
У "Динамо" было еще достаточно времени для того, чтобы вырвать победу, но на победный гол киевляне так и не наиграли.
Голы: Илья Коваленко 76 - Михаил Шишка 72 (авт.)
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Комментарии (2)
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таврия19752009 (симферополь)
18.08.2021 в 23:09
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Unselfish (Белая Церковь )
18.08.2021 в 22:25
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