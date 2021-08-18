Петровский спотыкач. Ингулец - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

В перенесенном матче 4-го тура УПЛ "Ингулец" в условно домашнем матче в Киеве принимал "Динамо".

"Ингулец" выстоял в первом тайме и обменялся с соперником голами во втором.

У "Динамо" было еще достаточно времени для того, чтобы вырвать победу, но на победный гол киевляне так и не наиграли.

"Ингулец" - "Динамо" 1:1

Голы: Илья Коваленко 76 - Михаил Шишка 72 (авт.)