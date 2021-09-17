  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. И снова спорное удаление. Металлист - Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

И снова спорное удаление. Металлист - Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

И снова спорное удаление. Металлист - Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча

metalist.ua

Новина українською

Лидер первой лиги Металлист в раках 9-го тура принимал в Харькове Полесье, которое расположилось на 3-й строчке таблицы.

Игра была непростой для харьковчан – гости открыли счет уже на 10-й минуте, а харьковчане смогли вырвать ничью лишь на 79-й.

К тому же снова не обошлось без удаления, которое снова вызовет массу споров. Анастасия Романюк удалила игрока гостей Огирю за фол в центре поля.

Впрочем, как все было, смотрите сами.

Металлист (Харьков) - Полесье (Житомир) 1:1

Голы: Егор Демченко (79) - Андрей Гитченко (10)

Удаление: Владислав Огиря (76)

Обзор матча:

Гол Гитченко:

Удаление Огири:

Гол Демченко:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Daddygo (Харьков)
17.09.2021 в 22:15
Пейшото однозначно интересный парень, ведь очень часто оказываться в нужном месте в нужный момент это тоже уметь надо, но вот завершающий удар... Может пусть доктора ему назначат пропить шото...
Ответить
0
0
Daddygo (Харьков)
17.09.2021 в 22:13
Абсолютно нормальное удаление, до мяча и близко не дотягивался, только лишь маневр в сторону мяча, а потом прицельно зарядил в ногу соперника. Таких хитро)|(опых надо наказывать нещадно.
Ответить
0
-2
avatar
simargl (Чернигов)
17.09.2021 в 22:25
О, да. Сегодня, к примеру, у Руха должно было быть три удаления как минимум в матче с Десной... но их нет )))). А пеналист-удалист в своём репертуаре там справедливость торжествует... просто везение )))
Ответить
0
0
Lotto (Харьков)
17.09.2021 в 22:05
Ох автор и сказочный ...! Тоесть не важно что за фол главное где? Если в центре поля прямой ногой в ногу - удаление сомнительное, если у чужой штрафной - не сомнительное, если у своей - наказать пострадавшего.
Ответить
+1
-4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.09.2021 в 21:55
Какое-то мутная команда этот Металлист.
Ответить
+6
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
17.09.2021 в 22:16
Я в Харькове ночью без навигатора не езжу. Мутно все.
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
17.09.2021 в 21:43
Металлисту всегда дают пенальти или удаление игрока
Ответить
+5
0
LunarPrismew (Харьков)
17.09.2021 в 21:39
Чисто договорняк) Собрались, договорились, пошли бизнес обсуждать и бухать) Оба тренера счастливы, все счастливы
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...