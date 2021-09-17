И снова спорное удаление. Металлист - Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча

Лидер первой лиги Металлист в раках 9-го тура принимал в Харькове Полесье, которое расположилось на 3-й строчке таблицы.

Игра была непростой для харьковчан – гости открыли счет уже на 10-й минуте, а харьковчане смогли вырвать ничью лишь на 79-й.

К тому же снова не обошлось без удаления, которое снова вызовет массу споров. Анастасия Романюк удалила игрока гостей Огирю за фол в центре поля.

Впрочем, как все было, смотрите сами.

Металлист (Харьков) - Полесье (Житомир) 1:1

Голы: Егор Демченко (79) - Андрей Гитченко (10)

Удаление: Владислав Огиря (76)

Обзор матча:

Гол Гитченко:

Удаление Огири:

Гол Демченко: