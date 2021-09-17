И снова спорное удаление. Металлист - Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
metalist.ua
Лидер первой лиги Металлист в раках 9-го тура принимал в Харькове Полесье, которое расположилось на 3-й строчке таблицы.
Игра была непростой для харьковчан – гости открыли счет уже на 10-й минуте, а харьковчане смогли вырвать ничью лишь на 79-й.
К тому же снова не обошлось без удаления, которое снова вызовет массу споров. Анастасия Романюк удалила игрока гостей Огирю за фол в центре поля.
Впрочем, как все было, смотрите сами.
Голы: Егор Демченко (79) - Андрей Гитченко (10)
Удаление: Владислав Огиря (76)
Обзор матча:
Гол Гитченко:
Удаление Огири:
Гол Демченко:
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