Первая потеря очков от команды Кучера с очень сомнительным удалением. Металлист - Полесье 1:1

Вокруг этого поединка было несколько интересных моментов. а) матч судила лучшая арбитр 2020 года в Первой лиге Анастасия Романюк б) встречались первая и третья команды лиги.

Поединок начался, как положено по правилам "литературного жанра", с "пролога". Им стал гол Андрея Гитченко после штрафного с фланга. Навесил Артем Козак (может неожиданно, учитывая, что зачастую стандартные положения в команде выполняет капитан Василий Грицук, который стоял рядом), первым перед опытной защитой "Металлиста" выпрыгнул центрбэк "Полесья" Андрей Гитченко и "проехался" головой по мячу. Круглый полетел в нижний угол и даже (!) Рыбка ничего не сделал - 0:1.

Конечно, такой смелости лидер Первой лиги не мог позволить и "повалил" вперед. Сначала навесы, а потом и забросы. очень не хватало на этом поединке ВАРа, так как и "Полесье" едва не забило с офсайда второй раз, и "Металлист" едва не отыгрался также из положения вне игры (как показали повторы).

Но если сравнивать моменты обеих команд до конца первой половины встречи, то команда Александра Кучера могла сравнивать - замечательный момент упустил Матеус Пейшоту, а 2 замечательные сейвы-спасения записал себе в актив вратарь житомирских "волков" Заури Махарадзе.

Второй тайм фактически стал продолжением первого. За исключением того, что "Полесье" начало тянуть время, пусть и изрядно огризнулось штрафным от капитана-хавбека Грицука - мимо стойки. А "Металлист" продолжал нагнетать, на поле вышел французский легионер Балули. Гол же случился, но примечательно, что ему предшествовало удаление. "Завязка". Красную карточку получил Владислав Огиря за фол на Танковском. В динамике действительно выглядело, что Огиря сорвал опасную контратаку еще и подкатом сзади. Поэтому винить Анастасию Романюк вообще не за что. И только на повторе видно, что в этом моменте можно было не удалять Влада.

Поэтому так или иначе есть вопрос "А если бы удаления не было, точно ли сравняла бы команда Кучера?" зависнет в воздухе. Но правда была на стороне харьковчан и они сравняли. "Развязка": подача с углового, Егор Демченко выигрывает воздух, отправляет мяч в ворота "Полесья" и празднует в стиле Криштиану Роналду. Тот еще "джедай"! 1:1.

Могли хозяева и вообще вырвать победу. Но коронный удар головой от Матеуса Пейшоту не удался.

Поэтому "Металлист" впервые в сезоне теряет очки, а "Полесье" после провального старта демонстрирует себя той силой, которая точно будет претендовать на попадание в УПЛ по итогам этого сезона.

Первая лига, 9 тур

17.09.2021, 18:30

Город Харьков, ОСК Металлист

Арбитр в поле - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Металлист (Харьков) - Полесье (Житомир) 1:1

Голы: Егор Демченко (79) - Андрей Гитченко (10)

Удаление: Владислав Огиря (76)

Металлист: Александр Рыбка, Сергей Горбунов, Александр Мизюк, Виталий Федорив, Юрий Романюк, Эдуард Сарапий, Вячеслав Танковский, Евгений Пидлепенец, Руслан Фомин, Владимир Танчик, Матеус Пейшоту

Главный тренер - Александр Кучер

Полесье: Заури Махарадзе, Андрей Власюк, Андрей Гитченко, Андрей Нестеров, Андрей Сахневич, Игорь Чайковский, Владислав Огиря, Артем Козак, Василий Грицук, Евгений Морозко, Дмитрий Шастал.

Главный тренер - Юрий Калитвинцев