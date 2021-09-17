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Первая потеря очков от команды Кучера с очень сомнительным удалением. Металлист - Полесье 1:1
А могло быть и поражение
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Вокруг этого поединка было несколько интересных моментов. а) матч судила лучшая арбитр 2020 года в Первой лиге Анастасия Романюк б) встречались первая и третья команды лиги.
Поединок начался, как положено по правилам "литературного жанра", с "пролога". Им стал гол Андрея Гитченко после штрафного с фланга. Навесил Артем Козак (может неожиданно, учитывая, что зачастую стандартные положения в команде выполняет капитан Василий Грицук, который стоял рядом), первым перед опытной защитой "Металлиста" выпрыгнул центрбэк "Полесья" Андрей Гитченко и "проехался" головой по мячу. Круглый полетел в нижний угол и даже (!) Рыбка ничего не сделал - 0:1.
Конечно, такой смелости лидер Первой лиги не мог позволить и "повалил" вперед. Сначала навесы, а потом и забросы. очень не хватало на этом поединке ВАРа, так как и "Полесье" едва не забило с офсайда второй раз, и "Металлист" едва не отыгрался также из положения вне игры (как показали повторы).
Но если сравнивать моменты обеих команд до конца первой половины встречи, то команда Александра Кучера могла сравнивать - замечательный момент упустил Матеус Пейшоту, а 2 замечательные сейвы-спасения записал себе в актив вратарь житомирских "волков" Заури Махарадзе.
Второй тайм фактически стал продолжением первого. За исключением того, что "Полесье" начало тянуть время, пусть и изрядно огризнулось штрафным от капитана-хавбека Грицука - мимо стойки. А "Металлист" продолжал нагнетать, на поле вышел французский легионер Балули. Гол же случился, но примечательно, что ему предшествовало удаление. "Завязка". Красную карточку получил Владислав Огиря за фол на Танковском. В динамике действительно выглядело, что Огиря сорвал опасную контратаку еще и подкатом сзади. Поэтому винить Анастасию Романюк вообще не за что. И только на повторе видно, что в этом моменте можно было не удалять Влада.
Поэтому так или иначе есть вопрос "А если бы удаления не было, точно ли сравняла бы команда Кучера?" зависнет в воздухе. Но правда была на стороне харьковчан и они сравняли. "Развязка": подача с углового, Егор Демченко выигрывает воздух, отправляет мяч в ворота "Полесья" и празднует в стиле Криштиану Роналду. Тот еще "джедай"! 1:1.
Могли хозяева и вообще вырвать победу. Но коронный удар головой от Матеуса Пейшоту не удался.
Поэтому "Металлист" впервые в сезоне теряет очки, а "Полесье" после провального старта демонстрирует себя той силой, которая точно будет претендовать на попадание в УПЛ по итогам этого сезона.
Первая лига, 9 тур
17.09.2021, 18:30
Город Харьков, ОСК Металлист
Арбитр в поле - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Металлист (Харьков) - Полесье (Житомир) 1:1
Голы: Егор Демченко (79) - Андрей Гитченко (10)
Удаление: Владислав Огиря (76)
Металлист: Александр Рыбка, Сергей Горбунов, Александр Мизюк, Виталий Федорив, Юрий Романюк, Эдуард Сарапий, Вячеслав Танковский, Евгений Пидлепенец, Руслан Фомин, Владимир Танчик, Матеус Пейшоту
Главный тренер - Александр Кучер
Полесье: Заури Махарадзе, Андрей Власюк, Андрей Гитченко, Андрей Нестеров, Андрей Сахневич, Игорь Чайковский, Владислав Огиря, Артем Козак, Василий Грицук, Евгений Морозко, Дмитрий Шастал.
Главный тренер - Юрий Калитвинцев
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