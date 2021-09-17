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Первая потеря очков от команды Кучера с очень сомнительным удалением. Металлист - Полесье 1:1

Первая лига
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(6 голосов)

А могло быть и поражение

Первая потеря очков от команды Кучера с очень сомнительным удалением. Металлист - Полесье 1:1

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вокруг этого поединка было несколько интересных моментов. а) матч судила лучшая арбитр 2020 года в Первой лиге Анастасия Романюк б) встречались первая и третья команды лиги.

Поединок начался, как положено по правилам "литературного жанра", с "пролога". Им стал гол Андрея Гитченко после штрафного с фланга. Навесил Артем Козак (может неожиданно, учитывая, что зачастую стандартные положения в команде выполняет капитан Василий Грицук, который стоял рядом), первым перед опытной защитой "Металлиста" выпрыгнул центрбэк "Полесья" Андрей Гитченко и "проехался" головой по мячу. Круглый полетел в нижний угол и даже (!) Рыбка ничего не сделал - 0:1.

Конечно, такой смелости лидер Первой лиги не мог позволить и "повалил" вперед. Сначала навесы, а потом и забросы. очень не хватало на этом поединке ВАРа, так как и "Полесье" едва не забило с офсайда второй раз, и "Металлист" едва не отыгрался также из положения вне игры (как показали повторы).

Но если сравнивать моменты обеих команд до конца первой половины встречи, то команда Александра Кучера могла сравнивать - замечательный момент упустил Матеус Пейшоту, а 2 замечательные сейвы-спасения записал себе в актив вратарь житомирских "волков" Заури Махарадзе.

Первая потеря очков от команды Кучера с очень сомнительным удалением. Металлист - Полесье 1:1 - изображение 1

Второй тайм фактически стал продолжением первого. За исключением того, что "Полесье" начало тянуть время, пусть и изрядно огризнулось штрафным от капитана-хавбека Грицука - мимо стойки. А "Металлист" продолжал нагнетать, на поле вышел французский легионер Балули. Гол же случился, но примечательно, что ему предшествовало удаление. "Завязка". Красную карточку получил Владислав Огиря за фол на Танковском. В динамике действительно выглядело, что Огиря сорвал опасную контратаку еще и подкатом сзади. Поэтому винить Анастасию Романюк вообще не за что. И только на повторе видно, что в этом моменте можно было не удалять Влада.

Поэтому так или иначе есть вопрос "А если бы удаления не было, точно ли сравняла бы команда Кучера?" зависнет в воздухе. Но правда была на стороне харьковчан и они сравняли. "Развязка": подача с углового, Егор Демченко выигрывает воздух, отправляет мяч в ворота "Полесья" и празднует в стиле Криштиану Роналду. Тот еще "джедай"! 1:1.

Первая потеря очков от команды Кучера с очень сомнительным удалением. Металлист - Полесье 1:1 - изображение 2

Могли хозяева и вообще вырвать победу. Но коронный удар головой от Матеуса Пейшоту не удался.

Поэтому "Металлист" впервые в сезоне теряет очки, а "Полесье" после провального старта демонстрирует себя той силой, которая точно будет претендовать на попадание в УПЛ по итогам этого сезона.

Первая лига, 9 тур

17.09.2021, 18:30

Город Харьков, ОСК Металлист

Арбитр в поле - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Металлист (Харьков) - Полесье (Житомир) 1:1

Голы: Егор Демченко (79) - Андрей Гитченко (10)

Удаление: Владислав Огиря (76)

Металлист: Александр Рыбка, Сергей Горбунов, Александр Мизюк, Виталий Федорив, Юрий Романюк, Эдуард Сарапий, Вячеслав Танковский, Евгений Пидлепенец, Руслан Фомин, Владимир Танчик, Матеус Пейшоту

Главный тренер - Александр Кучер

Полесье: Заури Махарадзе, Андрей Власюк, Андрей Гитченко, Андрей Нестеров, Андрей Сахневич, Игорь Чайковский, Владислав Огиря, Артем Козак, Василий Грицук, Евгений Морозко, Дмитрий Шастал.

Главный тренер - Юрий Калитвинцев

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В статье: Первая лига Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
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Комментарии (47)
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Dimoncho (Kharkiv)
17.09.2021 в 22:16
Что за позорный заголовок статьи? Какие вообще сомнения могут быть насчёт удаления?? Тип грубо въехал сзади в игрока, убегающего в контратаку! За такое ещё положено матча 3 дисквалификации. К судье есть вопрос, побоялась назначить стопроцентный пеналь в ворота Полесья во втором тайме. И часто прощала очень грубую игру игроков из Житомира
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
17.09.2021 в 22:20
Да все согласны с красной кроме малёванских экспертов из Житомира. (это типа нашей Москалевки).
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0
-1
Дед Федот (Харьков)
17.09.2021 в 22:15
аФтору:"Відрий очі,та не провацируй суспільство"!"Специалистам"- слушайте интервью Калитвенцева,он там всё сказал
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+1
0
avatar
Ардалион (землянин)
17.09.2021 в 22:13
Красная с натягом. Формально Настя могла дать. Матч смотрел. Металлист играл х..ёво. Куча неточных передач, навесов... мяч, как от стенки.. удары выше ворот.. падения на ровном месте (Танчик) и т. д. Короче на победу не заслужил. А жаль... Металлист должен постоянно выигрывать, ибо Кривбассу так выгодно... Скоро схлестнёмся блъ. Кривбасс вперёд!
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+1
-1
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Полiccя (Житомир)
17.09.2021 в 21:44
Если кто смотрел матч полностью то должны были заметить, что судья помимо эпизода с красной , "уверенно " ошибалась в пользу метаглиста
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+4
-4
metall5291 (Kharkiv)
17.09.2021 в 21:49
Смотрел, но не заметил.
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+3
-1
Sunshine (Харьков)
17.09.2021 в 21:52
Очередной изнасилованный)
+3
-2
avatar
armik (Киев)
17.09.2021 в 21:30
Удаление бесспорное, погоня за сенсацией от журнашлюх - выхлоп в лужу.
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+8
-5
Медведь с балалайкой (Харьков)
17.09.2021 в 21:27
все эксперты студии согласны что красная, в интервью Калитвинцев (тренер соперник) согласен что красная, но статья - "спирне вылучення" ... ну едрен батон !
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+7
-3
Dimoncho (Kharkiv)
17.09.2021 в 22:13
Что бы больше просмотров и комментов было. Для этого сайта это в порядке вещей
Ответить
0
-1
старий фан (Рівне)
17.09.2021 в 21:21
Раніше писав, що МХ буде весь сезон потерпати, що пеальті не те, вилучення не те, як діставалось Вересу минулого року. Але сьогоднішнє вилучення попахує. Так можна червону виправдати, але є як дух гри, так і дух турніру. Тим більше МХ одразу забив.
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+2
-5
metall5291 (Kharkiv)
17.09.2021 в 21:40
Є ще і Святий Дух - ну й що?
Ответить
+3
-1
avatar
Ардалион (землянин)
17.09.2021 в 22:24
Играть надо по понятиям. Кто больше отстегнул, тот и выиграл. Какой там дух игры нах.
0
0
krakow (Херсон)
17.09.2021 в 21:18
Красная,чистейшая. Вопрос, в этой Огире. Он шел на нее,сознательно. Пованивает...
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+5
-4
Tenma7 (Чернигов)
17.09.2021 в 22:08
Это еще с Десны подванивало....
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0
0
avatar
Полiccя (Житомир)
17.09.2021 в 21:18
В первом тайме сзади срубили Грицука как итог даже жёлтой не показала , а за похожий эпизод в центре поля красная ??? Когда в первом тайме поставили опасный штрафной в пользу металиста там где была накладка со стороны Пейшоту ? Более того во время подачи был фол со стороны Фомина. Но судья не желает это замечать . А может вспомним как Андрущенко прикрывает мяч корпусов а в него влетает игрок метаглиста , а судья даже не почесалась. Сегодня у Полесья украли победу . Точка.
Ответить
+6
-5
Медведь с балалайкой (Харьков)
17.09.2021 в 21:27
Ваш тренер согласен с красной, какие претензии к металлу???
Ответить
+3
-3
avatar
Полiccя (Житомир)
17.09.2021 в 21:37
Претензии? раньше хорьки играли договорные матчи за что из пнули из Лиги Чемпионов . Урок усвоили и начали работать с судьями . Помимо удаления я перечислил достаточно моментов где судья ошибалась в пользу метаглиста даже там где был фол со стороны игрока в жёлтом
+3
-6
sergio07 (Запоріжжя)
17.09.2021 в 21:45
Ми чудово зрозуміли б і українською ;)
Ответить
0
-1
sergio07 (Запоріжжя)
17.09.2021 в 21:45
Ми чудово зрозуміли б і українською ;)
Ответить
0
-1
аалекс ( Крым)
17.09.2021 в 21:15
Кто бы сомневался. Металлист затянут в УПЛ, даже если они этого и не захотят.
Ответить
+5
-9
vwv (Харьков)
17.09.2021 в 21:08
подкат сзади, чистая красная. Судья могла пожалеть и дать желтую, но называть такой прыжок в ноги "сомнительны" это уже крепкий перебор.
Ответить
+9
-7
bombard (Харьков)
17.09.2021 в 21:00
Кучер должен помнить, что где-то там, за забором, ходит безработный Мирон...
Ответить
+1
-3
аалекс ( Крым)
17.09.2021 в 21:11
Будет как с Михайленко.
Ответить
0
-3
alteza1968 (Харьков)
17.09.2021 в 20:58
Металлисту нужен Вернидуб !!!
Ответить
+1
-4
avatar
walcom (Киев)
17.09.2021 в 21:01
всем нужен, Мркевича зови
Ответить
+1
-3
avatar
Сумчанин (Сумы)
17.09.2021 в 20:50
Ответить
+3
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.09.2021 в 20:40
Видалення безсумнівне, гра прямою ногою в кістку.
Ответить
+7
-10
avatar
Полiccя (Житомир)
17.09.2021 в 21:07
А когда в первом тайме въехали сзади в Грицука так даже жёлтой не показали ? Хотя о чем я ? Спасибо, что хоть пенальти не придумали ! Метаглист они такие
Ответить
+6
-7
Медведь с балалайкой (Харьков)
17.09.2021 в 21:29
Та это стандартные вьюхи аля луческу, после первого же матча ,с хозяином нытиком Альянса -все подхватили, чуть что - сразу подсуживают Металлу ...
+4
-2
Wertu098 (бамбас )
17.09.2021 в 20:39
Хорьковский жидяра не жалеет денег на передвыборную кампанию,все дешевле судьей покупать)))) а глисты проголосуют,как надо)))
Ответить
+8
-11
avatar
Dany_Red (Харьков)
17.09.2021 в 20:39
Стало ясно , що кучер окрім навісів в штрафний майданчик в першому таймі, та дальніх ударів у другому, нічого пропонувати не може. Як тільки метал не може домінувати на класі, то недолугість цього тренера стає очевидною
Ответить
+7
-7
Vovan_Mh (Харьков)
17.09.2021 в 20:44
Как бы это прискорбно не звучало, но это правда!(( Может первую лигу ещё потянет, но на УПЛ, а особенно, если повезёт и команда будет в еврокубках, то нужно Маркевича забирать. Саше можно помощником поработать, опыта набраться!
Ответить
+3
-4
Wertu098 (бамбас )
17.09.2021 в 20:38
Та ладно,никогда такого не было,и вот опять))) Форца глисты)))
Ответить
+6
-8
Orest_ua (Kyiv)
17.09.2021 в 20:38
МКГ — команда ондонов
Ответить
+8
-8
Wertu098 (бамбас )
17.09.2021 в 20:43
Можно ещё так-метаГлист команда жидяры-хондона
Ответить
+7
-6
юрец-700 (Харьков)
17.09.2021 в 21:29
Объединитесь в сообщество" питушары против Металлиста" там столько ондонов киевских подтянется
+4
-2
Медведь с балалайкой (Харьков)
17.09.2021 в 21:31
кококо дырявые, готовьтесь к вечной бронзе , а то и 4му месту в УПЛ ...
Ответить
+1
-2
Orest_ua (Kyiv)
17.09.2021 в 22:00
Норм у гнид полыхает от одной только фразы
0
0
Vovan_Mh (Харьков)
17.09.2021 в 20:36
Ска, все лидеры команды в лазарете, а долдоны кричат, что в каждом матче МХ удаления и пенали!
Ответить
+5
-8
Vovan_Mh (Харьков)
17.09.2021 в 20:34
Ну что, понеслась!
Ответить
+2
-5
ЖИТОМИР (Житомир)
17.09.2021 в 20:35
еще скажи, что там красная была)))
Ответить
+9
-4
Vovan_Mh (Харьков)
17.09.2021 в 20:39
Однозначно! Сыграл чётко в ногу, прямой ногой! Мог поломать на веки вечные! Нет, ну в УПЛ смотрели бы ВАР, но тут его нету! Там, что-то между желтой и красной - оранжевая!)))
+5
-7
ЖИТОМИР (Житомир)
17.09.2021 в 20:34
удаление высосаное из х..
Ответить
+8
-7
Медведь с балалайкой (Харьков)
17.09.2021 в 21:32
в Житомире виднее, вам надо кентоваться с хозяином Альянса, будете вместе кричать что вас "згвалтували"
Ответить
+5
-2
avatar
andyqd (Сан Хосе)
17.09.2021 в 20:32
по ходу Анастасии занесли, иначе откуда там красная??????
Ответить
+8
-6
f-denya (Сумы)
17.09.2021 в 20:34
там в каждом матче у них такая Анастасия
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+9
-6


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