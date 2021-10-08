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Шевченко спрашивал - кто это, а затем благодарил за голевой пас. История Александра Рыкуна - ВИДЕО

Украинские
(2 голосов)

Его игрой нельзя было не восхищаться!

Шевченко спрашивал - кто это, а затем благодарил за голевой пас. История Александра Рыкуна - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Игра мертва без гения касаний", вывешивали на трибунах фанаты "Металлиста" в период его подъема. Баннер был посвящен Александру Рыкуну - талантливейшему полузащитнику, который творил в составе "Мариуполя", "Днепра", "Металлиста" и "Ворсклы". Он по праву стал культовым персонажем и не только благодаря своей игре, но и благодаря своей философии жизни. Канал UA-Футбол рассказывает о карьере Александра Рыкуна, которая несмотря на всю недосказанность оставила яркий след в украинском футболе.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Рыкун Днепр Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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ArchiArchi
08.10.2021 в 16:33
Шева не спрашивал "кто это", Шева лишь удивлялся почему Рыкуна в сборную не вызывают
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Ol-g (Одесса)
08.10.2021 в 16:18
И такой материал лучше, чем неуместные здесь строки Блока.
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Ol-g (Одесса)
08.10.2021 в 16:18
Глазомер! Шевченко тогда забил Турции после его паса, получил ЗМ. И интересно то, что Моур помог получить ЗМ, выиграл ЛЧ с Порту без звёзд в этой команде, а в Сб. Греции ЗМ тоже было давать некому.
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