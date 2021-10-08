Шевченко спрашивал - кто это, а затем благодарил за голевой пас. История Александра Рыкуна - ВИДЕО

"Игра мертва без гения касаний", вывешивали на трибунах фанаты "Металлиста" в период его подъема. Баннер был посвящен Александру Рыкуну - талантливейшему полузащитнику, который творил в составе "Мариуполя", "Днепра", "Металлиста" и "Ворсклы". Он по праву стал культовым персонажем и не только благодаря своей игре, но и благодаря своей философии жизни. Канал UA-Футбол рассказывает о карьере Александра Рыкуна, которая несмотря на всю недосказанность оставила яркий след в украинском футболе.

Читайте также Мирон Маркевич вспомнил, как он в свое время воспитывал Селезнева и Рыкуна