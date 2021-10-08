Шевченко спрашивал - кто это, а затем благодарил за голевой пас. История Александра Рыкуна - ВИДЕО
Его игрой нельзя было не восхищаться!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Игра мертва без гения касаний", вывешивали на трибунах фанаты "Металлиста" в период его подъема. Баннер был посвящен Александру Рыкуну - талантливейшему полузащитнику, который творил в составе "Мариуполя", "Днепра", "Металлиста" и "Ворсклы". Он по праву стал культовым персонажем и не только благодаря своей игре, но и благодаря своей философии жизни. Канал UA-Футбол рассказывает о карьере Александра Рыкуна, которая несмотря на всю недосказанность оставила яркий след в украинском футболе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лапорта: Я надеялся, что в последний момент Месси решит играть за Барселону бесплатно
- Характер чемпиона. Бельгия - Франция 2:3. Видео голов и обзор матча
- Франция обыграла Бельгию, саудовцы купили Ньюкасл, Металлист потерял очки. Главные новости за 7 октября
- Хитрая схема. Альянс забил уже второй курьезный гол из-за неровностей газона в Сумах - ВИДЕО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ArchiArchi
08.10.2021 в 16:33
Ответить
+1
0
Ol-g (Одесса)
08.10.2021 в 16:18
Ответить
+1
0
Ol-g (Одесса)
08.10.2021 в 16:18
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...