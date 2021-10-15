  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Красивое издевательство. Как Сикан забил пяткой Заре - ВИДЕО
В тренде

Красивое издевательство. Как Сикан забил пяткой Заре - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Шахтер разнес Зарю со счетом 6:1

Красивое издевательство. Как Сикан забил пяткой Заре - ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий Шахтер в стартовом матче 11-го утра УПЛ со счетом 6:1 разбил Зарю.

Особенно красивым получился пятый гол горняков – после прострела Тете украинец при попустительстве оборонцев Зари пяткой переправил мяч в сетку.

Вышло красиво.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ракицкий (Питер)
15.10.2021 в 18:58
Где же эти пятки когда играем не в дворовой УПЛ а с Босниями)))Резко пропадают и просто бег без мысли начинаеться))Даниил Сикан новый Месси с Шахтера))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...