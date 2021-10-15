Красивое издевательство. Как Сикан забил пяткой Заре - ВИДЕО
Шахтер разнес Зарю со счетом 6:1
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий Шахтер в стартовом матче 11-го утра УПЛ
Особенно красивым получился пятый гол горняков – после прострела Тете украинец при попустительстве оборонцев Зари пяткой переправил мяч в сетку.
Вышло красиво.
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
15.10.2021 в 18:58
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