Показали характер. Шахтар U-19 - Реал U-19 3:2. Видео голов и обзор матча

Донецкий Шахтер U-19 в матче 3-го тура Юношеской лиги УЕФА принимал сверстников из Реала и в интересном матче одержал победу 3:2.

Интересно, что горняки пропустили первыми, а в целом все голы были забиты в первом тайме.

О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

Юношеская Лига чемпионов, 3-й тур

Шахтар U-19 - Реал U-19 3:2

Голы: Глущенко 32, Сигеев 41, Гулько 45 - Петер 10, Гонсалес 41