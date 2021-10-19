Показали характер. Шахтар U-19 - Реал U-19 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Донецкий Шахтер U-19 в матче 3-го тура Юношеской лиги УЕФА принимал сверстников из Реала и в интересном матче одержал победу 3:2.
Интересно, что горняки пропустили первыми, а в целом все голы были забиты в первом тайме.
О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.
Юношеская Лига чемпионов, 3-й тур
Голы: Глущенко 32, Сигеев 41, Гулько 45 - Петер 10, Гонсалес 41
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер - Реал: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Барселона - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Поворознюк рассказал, сколько денег тратит на Ингулец
- Он еще и штрафные забивает. ВИДЕО, как Довбик отметился голом в игре с Колосом
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...