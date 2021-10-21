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Украинки начинают и выигрывают. Украина - Фареры 4:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Украинки начинают и выигрывают. Украина - Фареры 4:0. Видео голов и обзор матча

Фото Володимира Раснера - УАФ

Новина українською

Женская сборная Украины начала свой поход в отборочной группе к ЧМ-2023.

На стадионе в Ковалевке украинки принимали команду Фарерских островов и уверенно разгромили соперниц со счетом 4:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина - Фарерские острова 4:0

Голы: Козлова (16), Кравчук (45), Бойченко (57), Корсун (79).

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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