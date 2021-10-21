Украинки начинают и выигрывают. Украина - Фареры 4:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото Володимира Раснера - УАФ
Женская сборная Украины начала свой поход в отборочной группе к ЧМ-2023.
На стадионе в Ковалевке украинки принимали команду Фарерских островов и уверенно разгромили соперниц со счетом 4:0.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Козлова (16), Кравчук (45), Бойченко (57), Корсун (79).
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