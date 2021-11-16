  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Очередная победа Ротаня. Украина U-21 - Сербия U21 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Очередная победа Ротаня. Украина U-21 - Сербия U21 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Очередная победа Ротаня. Украина U-21 - Сербия U21 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото Євгена Кравса - УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины сыграла свой последний матч в 2021 году. Во Львове молодежка в рамках отбора ЧЕ-2023 принимала Сербию.

Поединок вышел непростым – наша команда забила в самом начале, разбазарила кучу моментов, снова не забила пенальти, пропустила под конец матча, и все-таки вырвала победу.

Было нервно, но интересно.

Украина – Сербия 2:1

Голы: Крыськив (9), Судаков (81) – Митрович (78)

Незабитый пенальти: Бондаренко (45+1, вратарь)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
16.11.2021 в 21:36
Ротаня надо убирать--угробил молодёжку -это не игра --ищите до весны тренера а не физрука типа Русика
Ответить
0
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
16.11.2021 в 22:52
Заднєпривод, ти обіцяв камінг аут зробити, якщо Ротань виграє !!!
Ответить
0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
16.11.2021 в 22:53
Тепер ти Ротань Бєлогубковий !
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 21:21
Судаков порешал!!!
Ответить
+1
0
avatar
Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 20:47
Как там качество газона?..
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...