Очередная победа Ротаня. Украина U-21 - Сербия U21 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото Євгена Кравса - УАФ
Молодежная сборная Украины сыграла свой последний матч в 2021 году. Во Львове молодежка в рамках отбора ЧЕ-2023 принимала Сербию.
Поединок вышел непростым – наша команда забила в самом начале, разбазарила кучу моментов, снова не забила пенальти, пропустила под конец матча, и все-таки вырвала победу.
Было нервно, но интересно.
Голы: Крыськив (9), Судаков (81) – Митрович (78)
Незабитый пенальти: Бондаренко (45+1, вратарь)
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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
16.11.2021 в 21:36
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Динамiт (Василькiв)
16.11.2021 в 22:52
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Динамiт (Василькiв)
16.11.2021 в 22:53
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 21:21
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Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 20:47
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