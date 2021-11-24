Юношеская лиги УЕФА. Интер - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Донецкий Шахтер U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА В Милане сыграл свой матч 5-го тура против Интера.
Гости пропустили быстрый гол и так и несмогли вскрыть итальянскую оборону, хотя шансы у горняков были.
1:0, Интер побеждает и лишает горняков шансов на плей-офф.
Гол: Пескетола (4)
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Skotparker
24.11.2021 в 20:01
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