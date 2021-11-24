Юношеская лиги УЕФА. Интер - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча

Донецкий Шахтер U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА В Милане сыграл свой матч 5-го тура против Интера.

Гости пропустили быстрый гол и так и несмогли вскрыть итальянскую оборону, хотя шансы у горняков были.

1:0, Интер побеждает и лишает горняков шансов на плей-офф.

Интер - Шахтер 1:0

Гол: Пескетола (4)