Орлы взлетели выше драконов. Бенфика - Ураган 4:0. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 2 декабря, Ивано-Франковский Ураган сыграл свой второй матч в группе элит-раунда Лиги чемпионов по футзалу.

Украинская команда в Лиссабоне противостояли местной Бенфике и без особых шансов уступила одной из топ-команд европейского футзала.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Бенфика – Ураган 4:0

Голы: Чишкала, 5, Жезуш, 6, 7, 32