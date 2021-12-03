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Орлы взлетели выше драконов. Бенфика - Ураган 4:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Орлы взлетели выше драконов. Бенфика - Ураган 4:0. Видео голов и обзор матча

uragan.if.ua

Новина українською

В пятницу, 2 декабря, Ивано-Франковский Ураган сыграл свой второй матч в группе элит-раунда Лиги чемпионов по футзалу.

Украинская команда в Лиссабоне противостояли местной Бенфике и без особых шансов уступила одной из топ-команд европейского футзала.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Бенфика – Ураган 4:0

Голы: Чишкала, 5, Жезуш, 6, 7, 32

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ураган (Ивано-Франковск)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2021 в 18:41
Яремчук клипает голы, мама не горюй!!!
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