Орлы взлетели выше драконов. Бенфика - Ураган 4:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
uragan.if.ua
В пятницу, 2 декабря, Ивано-Франковский Ураган сыграл свой второй матч в группе элит-раунда Лиги чемпионов по футзалу.
Украинская команда в Лиссабоне противостояли местной Бенфике и без особых шансов уступила одной из топ-команд европейского футзала.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Чишкала, 5, Жезуш, 6, 7, 32
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2021 в 18:41
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