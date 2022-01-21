Как киевляне громили испанцев. Динамо - Атлетико Пульпиленьо 4:0. Видео голов и весь матч
Видео голов и весь матч
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" провело свой первый спарринг на зимних сборах. Команда Мирчи Луческу сыграла матч с командой из 4-го испанского дивизиона "Атлетико Пульпиленьо".
Дело закончилось прогнозированной победой киевлян, причем разгромной – 4:0
Ну и вашему вниманию голы матча и весь поединок.
Голы: Цыганков 66, де Пена 76, Цыганков 77, Буяльский 87
Гол Цыганкова:
Гол де Пены:
Второй гол Цыганкова:
Гол Буяльского:
Весь матч:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Калиниченко: Живу в Москве, но продолжаю оставаться украинцем и любить Украину
- И месть его была страшна: как Самюэль Это’О из надежды Реала превратился в его кошмар
- Не Металлист. Марлос определился, где продолжит карьеру
- Почему Нерес перешел в Шахтер? Все детали, цена и логика трансфера | ВИДЕО блог Роберто Моралеса
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
21.01.2022 в 23:30
Ответить
0
-3
Besedin
21.01.2022 в 23:26
Ответить
+1
-2
Лучшие букмекеры
загрузка...