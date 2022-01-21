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Как киевляне громили испанцев. Динамо - Атлетико Пульпиленьо 4:0. Видео голов и весь матч

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видео голов и весь матч

Как киевляне громили испанцев. Динамо - Атлетико Пульпиленьо 4:0. Видео голов и весь матч

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" провело свой первый спарринг на зимних сборах. Команда Мирчи Луческу сыграла матч с командой из 4-го испанского дивизиона "Атлетико Пульпиленьо".

Дело закончилось прогнозированной победой киевлян, причем разгромной – 4:0

Ну и вашему вниманию голы матча и весь поединок.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Атлетико Пульпиленьо" (Пульпи, Испания) 4:0

Голы: Цыганков 66, де Пена 76, Цыганков 77, Буяльский 87

Гол Цыганкова:

Гол де Пены:

Второй гол Цыганкова:

Гол Буяльского:

Весь матч:

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.01.2022 в 23:30
А где они еще похвастаются таким заголовком? Убогие.
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Besedin
21.01.2022 в 23:26
Вам не стыдно за такой заголовок?)) Громили ИСПАНЦЕВ!!!!!!!!!
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