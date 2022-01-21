Как киевляне громили испанцев. Динамо - Атлетико Пульпиленьо 4:0. Видео голов и весь матч

Киевское "Динамо" провело свой первый спарринг на зимних сборах. Команда Мирчи Луческу сыграла матч с командой из 4-го испанского дивизиона "Атлетико Пульпиленьо".

Дело закончилось прогнозированной победой киевлян, причем разгромной – 4:0

Ну и вашему вниманию голы матча и весь поединок.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Атлетико Пульпиленьо" (Пульпи, Испания) 4:0

Голы: Цыганков 66, де Пена 76, Цыганков 77, Буяльский 87

Гол Цыганкова:

Гол де Пены:

Второй гол Цыганкова:

Гол Буяльского:

Весь матч: