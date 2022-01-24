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Начали за здравие. Шахтер - Вольфсбергер 4:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Начали за здравие. Шахтер - Вольфсбергер 4:1. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

24 января донецкий "Шахтер" провел свой первый спарринг на сборах в Турции.

"Горняки", хоть и пропустили первыми, но в целом, довольно уверенно обыграли австрийский "Вольфсбергер".

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Шахтер" - "Вольфсбергер" 4:1

Голы: Судаков 77, Мораес 80, 90, Тете 87 - Лочошвили 37

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В статье: Шахтер (Донецк)
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