Начали за здравие. Шахтер - Вольфсбергер 4:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: ФК Шахтер
24 января донецкий "Шахтер" провел свой первый спарринг на сборах в Турции.
"Горняки", хоть и пропустили первыми, но в целом, довольно уверенно обыграли австрийский "Вольфсбергер".
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Судаков 77, Мораес 80, 90, Тете 87 - Лочошвили 37
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