"Закончу карьеру и пойду в любительский бокс" - Минай представил репортаж о Селезневе-боксере
Есть еще порох у ветерана
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Пока "
Евгений активно занимается боксом, и клуб его в этом поддерживает. Клубная пресс-служба даже сняла про тренировки футболиста-боксера целый репортаж.
При этом футболист заявил, что хочет активно заняться любительским боксом, после того как оставит карьеру профессионального футболиста.
"Закончу карьеру и пойду в любительский бокс. Я хочу еще и тайский освоить, но пока футболист, то переживаю за ноги. Мне сказали, что как закончу с футболом, меня натренируют и я поеду на турнир. Выдерживаю три тренировки в день, значит, есть порох", – заявил Селезнев.
В целом же футболист наговорил много всего интересного, и мы бы это вам расшифровали, если бы Евгений во время интервью догадался бы вынуть капу из рта.
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