"Закончу карьеру и пойду в любительский бокс" - Минай представил репортаж о Селезневе-боксере

Пока " Минай " изо всех сил пытается спастись от вылета, 36-летний форвард закарпатский команды Евгений Селезнев уже придумал, чем займется после завершения карьеры игрока.

Евгений активно занимается боксом, и клуб его в этом поддерживает. Клубная пресс-служба даже сняла про тренировки футболиста-боксера целый репортаж.

При этом футболист заявил, что хочет активно заняться любительским боксом, после того как оставит карьеру профессионального футболиста.

"Закончу карьеру и пойду в любительский бокс. Я хочу еще и тайский освоить, но пока футболист, то переживаю за ноги. Мне сказали, что как закончу с футболом, меня натренируют и я поеду на турнир. Выдерживаю три тренировки в день, значит, есть порох", – заявил Селезнев.

В целом же футболист наговорил много всего интересного, и мы бы это вам расшифровали, если бы Евгений во время интервью догадался бы вынуть капу из рта.