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"Закончу карьеру и пойду в любительский бокс" - Минай представил репортаж о Селезневе-боксере

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Есть еще порох у ветерана

"Закончу карьеру и пойду в любительский бокс" - Минай представил репортаж о Селезневе-боксере

скриншот youtube

Новина українською

Пока "Минай" изо всех сил пытается спастись от вылета, 36-летний форвард закарпатский команды Евгений Селезнев уже придумал, чем займется после завершения карьеры игрока.

Евгений активно занимается боксом, и клуб его в этом поддерживает. Клубная пресс-служба даже сняла про тренировки футболиста-боксера целый репортаж.

При этом футболист заявил, что хочет активно заняться любительским боксом, после того как оставит карьеру профессионального футболиста.

"Закончу карьеру и пойду в любительский бокс. Я хочу еще и тайский освоить, но пока футболист, то переживаю за ноги. Мне сказали, что как закончу с футболом, меня натренируют и я поеду на турнир. Выдерживаю три тренировки в день, значит, есть порох", – заявил Селезнев.

В целом же футболист наговорил много всего интересного, и мы бы это вам расшифровали, если бы Евгений во время интервью догадался бы вынуть капу из рта.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Комментарии (6)
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Dnepr-75 (Днiпро)
28.01.2022 в 23:37
Кормилец боксёр, может повезёт та кто нибудь сделает ему сотрясение мозга хорошее,чтоб немного поумнел.
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+2
0
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С.Карпович. (Ланівці)
28.01.2022 в 23:37
Схопить в першому бою люлєй,і заспокоїться.
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+1
-1
Дон Купер (Хмельницький)
28.01.2022 в 23:54
Може й не заспокоїться. Хіба коли покалічать, воно ж дурнувате. Може бути такий варіант, що з нього витягнуть всі гроші, і залишиться тунець без нічого, ще й з важкими фізичними травмами.
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+1
0
magnum power (БОМЖ)
28.01.2022 в 23:35
навіщо скромничати, це на нього не схоже, відразу - у профі.
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+3
0
Djon (Киев)
28.01.2022 в 23:30
Який бокс? Він по м'ячу попасти не може. У супротивника по боксу теж не попаде.
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+4
0
команид (Киев)
28.01.2022 в 23:21
Наверное любит по таблу выхватывать )))
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+2
0


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