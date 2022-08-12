  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Что произошло с 10 лучшими бразильцами УПЛ – ВИДЕО
В тренде

Что произошло с 10 лучшими бразильцами УПЛ – ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Свежее видео от Фолстена

Что произошло с 10 лучшими бразильцами УПЛ – ВИДЕО

Фото - globo

Новина українською

В истории мирового футбола бразильцы сыграли и продолжают играть значительную роль. Начиная с Пеле, более 40 лет считавшегося лучшим футболистом вселенной, и заканчивая Винисиусом Жуниором, который без пяти минут является лучшим игроком из Бразилии. За неповторимый, яркий, оригинальный и зрелищный стиль игры футболистов из Бразилии обожают по всему миру. И Украина — не исключение. Более того, многие бразильцы написали не одну яркую страницу в истории чемпионата Украины.

Читайте такжеТоп футболистов с украинскими корнями - ВИДЕО

Фолстен сегодня подготовил для вас ТОП-10 лучших бразильцев в истории УПЛ. Приятного просмотра!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде