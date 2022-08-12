Что произошло с 10 лучшими бразильцами УПЛ – ВИДЕО
Свежее видео от Фолстена
Фото - globo
В истории мирового футбола бразильцы сыграли и продолжают играть значительную роль. Начиная с Пеле, более 40 лет считавшегося лучшим футболистом вселенной, и заканчивая Винисиусом Жуниором, который без пяти минут является лучшим игроком из Бразилии. За неповторимый, яркий, оригинальный и зрелищный стиль игры футболистов из Бразилии обожают по всему миру. И Украина — не исключение. Более того, многие бразильцы написали не одну яркую страницу в истории чемпионата Украины.
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Фолстен сегодня подготовил для вас ТОП-10 лучших бразильцев в истории УПЛ. Приятного просмотра!
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