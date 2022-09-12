Первая выездная. Ингулец - Минай 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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Программу 4-го тура УПЛ завершал матч, в котором "Ингулец" принимал "Минай".
"Минай" выглядел получше и забил по голу в каждом из таймов – как итог, пропустив лишь в концовке - 2:1 в пользу закарапатцев.
Отдельно отметим, что эта победа стала для "Миная" первой выездной в истории клуба викторией в УПЛ.
Голы: Александр Козак 90+1 - Егор Твердохлеб 19, Алексей Хахлев 60
Удаление: Александр Бандура 88
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