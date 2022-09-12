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Первая выездная. Ингулец - Минай 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Первая выездная. Ингулец - Минай 1:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

Программу 4-го тура УПЛ завершал матч, в котором "Ингулец" принимал "Минай".

"Минай" выглядел получше и забил по голу в каждом из таймов – как итог, пропустив лишь в концовке - 2:1 в пользу закарапатцев.

Отдельно отметим, что эта победа стала для "Миная" первой выездной в истории клуба викторией в УПЛ.

Ингулец - ФК Минай 1:2

Голы: Александр Козак 90+1 - Егор Твердохлеб 19, Алексей Хахлев 60

Удаление: Александр Бандура 88

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В статье: Ингулец (Петрово) ФК Минай
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