Первая выездная. Ингулец - Минай 1:2. Видео голов и обзор матча

Программу 4-го тура УПЛ завершал матч, в котором "Ингулец" принимал "Минай".

"Минай" выглядел получше и забил по голу в каждом из таймов – как итог, пропустив лишь в концовке - 2:1 в пользу закарапатцев.

Отдельно отметим, что эта победа стала для "Миная" первой выездной в истории клуба викторией в УПЛ.

Ингулец - ФК Минай 1:2

Голы: Александр Козак 90+1 - Егор Твердохлеб 19, Алексей Хахлев 60

Удаление: Александр Бандура 88