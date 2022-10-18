Подтвердили статус. Львов - Верес 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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8-й тур УПЛ стартовал матчем, в котором Львов принимал Верес.
В относительно равном первом тайме команды забили по голу, а вот после перерыва Верес добавил еще два.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Бугай 14 – Гайдучик 17, Вовченко 67, С.Шарай 69
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