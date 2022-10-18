  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Подтвердили статус. Львов - Верес 1:3. Видео голов и обзор матча 
В тренде

Подтвердили статус. Львов - Верес 1:3. Видео голов и обзор матча 

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Подтвердили статус. Львов - Верес 1:3. Видео голов и обзор матча 

instagram.com/veres.club

Новина українською

8-й тур УПЛ стартовал матчем, в котором Львов принимал Верес.

В относительно равном первом тайме команды забили по голу, а вот после перерыва Верес добавил еще два.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Львов - Верес 1:3

Голы: Бугай 14 – Гайдучик 17, Вовченко 67, С.Шарай 69

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде