8-й тур УПЛ стартовал матчем, в котором Львов принимал Верес.

В относительно равном первом тайме команды забили по голу, а вот после перерыва Верес добавил еще два.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Львов - Верес 1:3

Голы: Бугай 14 – Гайдучик 17, Вовченко 67, С.Шарай 69