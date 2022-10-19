Лидер теряет первые очки. Днепр-1 - Ингулец 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
В матче 8-го тура УПЛ "Днепр-1" встречался с "Ингульцом".
Команда Сергея Лавриненко смогла остановить лидера. Ничья 2:2 и первая потеря очков у днепрян.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Владимир Адамюк 45+1, Александр Пихалёнок 68 - Артем Смоляков 55, Артем Смоляков 66
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