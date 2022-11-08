Первая победа в сезоне. Ингулец - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча

12-й тур УПЛ начался матчем, в котором Ингулец играл с Зарей.

Не смотря на солидное преимущество, Заря свой гол затолкать так и не сумела (еще и Русин пенальти не забил), а вот Ингулец свой гол нашел.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Ингулец - Заря 1:0

Гол: Максим Марусич 44

Нереализованный пенальти: Назарий Русин 51