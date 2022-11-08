Первая победа в сезоне. Ингулец - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
ФК Ингулец
12-й тур УПЛ начался матчем, в котором Ингулец играл с Зарей.
Не смотря на солидное преимущество, Заря свой гол затолкать так и не сумела (еще и Русин пенальти не забил), а вот Ингулец свой гол нашел.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Максим Марусич 44
Нереализованный пенальти: Назарий Русин 51
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