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Первая победа в сезоне. Ингулец - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Первая победа в сезоне. Ингулец - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча

ФК Ингулец

Новина українською

12-й тур УПЛ начался матчем, в котором Ингулец играл с Зарей.

Не смотря на солидное преимущество, Заря свой гол затолкать так и не сумела (еще и Русин пенальти не забил), а вот Ингулец свой гол нашел.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Ингулец - Заря 1:0

Гол: Максим Марусич 44

Нереализованный пенальти: Назарий Русин 51

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
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