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Есть первая ничья на сборах. Динамо – Аустрия Лустенау 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Есть первая ничья на сборах. Динамо – Аустрия Лустенау 2:2. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" сыграла свой третий матч на зимних сборах-2023 в Турции.

31 января соперником киевлян был австрийский клуб "Аустрия" из Лустенау.

Первый тайм киевляне провалили, пропустили два гола, однако после перерыва нашли в себе силы отыграться.

Как итог – 2:2, первая ничья киевлян на сборах после двух поражений.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" (Киев, Украина) – "Аустрия" (Лустенау, Австрия) 2:2

Голы: Попов 52, Вивчаренко 60 - Фридрикас 26, Фридрикас 35

"Динамо" (первый тайм): Нещерет – Дубинчак, Сирота, Бурда, Караваев – Сидорчук, Шепелев, Лонвейк – Диалло, Пономаренко, Волошин

"Динамо" (второй тайм): Нещерет - Вивчаренко, Попов, Боль, Тымчик - Андриевский, Шепелев, Яцык - Царенко, Гармаш, Бенито (Кремчанин 77).

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В статье: Динамо (Киев) Аустрия (Лустенау)
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