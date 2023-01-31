Есть первая ничья на сборах. Динамо – Аустрия Лустенау 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Киевское "Динамо" сыграла свой третий матч на зимних сборах-2023 в Турции.
31 января соперником киевлян был австрийский клуб "Аустрия" из Лустенау.
Первый тайм киевляне провалили, пропустили два гола, однако после перерыва нашли в себе силы отыграться.
Как итог – 2:2, первая ничья киевлян на сборах после двух поражений.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Попов 52, Вивчаренко 60 - Фридрикас 26, Фридрикас 35
"Динамо" (первый тайм): Нещерет – Дубинчак, Сирота, Бурда, Караваев – Сидорчук, Шепелев, Лонвейк – Диалло, Пономаренко, Волошин
"Динамо" (второй тайм): Нещерет - Вивчаренко, Попов, Боль, Тымчик - Андриевский, Шепелев, Яцык - Царенко, Гармаш, Бенито (Кремчанин 77).
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